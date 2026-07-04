Thanh Hóa khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão số 1

Trước diễn biến của bão số 1 (Maysak) và nguy cơ mưa lớn sau bão, ngày 4/7, tỉnh Thanh Hóa và các địa phương ven biển đang theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, bố trí neo đậu an toàn và thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập để ứng phó với bão số 1.

Ghi nhận tại cảng cá Lạch Hới và Âu tránh trú bão tàu thuyền Bắc Trung Bộ (phường Sầm Sơn) sáng 4/7, hàng chục phương tiện đang tích cực di chuyển về bến, cũng như tiến hành các công đoạn neo đậu, chằng chống tàu thuyền. Các vật dụng thiết yếu từ tàu thuyền cùng ngư lưới cụ được khẩn trương đưa từ thuyền lên bờ. Tính đến sáng cùng ngày, tại cảng cá Lạch Hới và Âu tránh trú bão tàu thuyền Bắc Trung Bộ đã có 122 tàu thuyền neo đậu tránh trú.

Ông Nguyễn Văn Trường, chủ tàu TH 91599 TS (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết: "Nghe thông tin bão số 1 từ các phương tiện thông tin liên lạc, cũng như sự kêu gọi của chính quyền địa phương và Ban quản lý Cảng cá Lạch Hới, dù đang đánh bắt trên biển nhưng tôi cùng các thuyền viên đã lập tức cho tàu quay về cảng để đảm bảo an toàn cho phương tiện và lao động. Hết bão chúng tôi sẽ tiếp tục ra khơi đánh bắt."

Tương tự, tại cảng cá Lạch Bạng (phường Hải Bình) cũng có 125 phương tiện cập bến an toàn tránh trú bão. Ban Quản lý cảng đang phối hợp cùng lực lượng Biên phòng liên tục cập nhật thông tin thời tiết, kiểm tra nghiêm ngặt điều kiện an toàn của các phương tiện trong thời gian neo đậu tại cảng.

Ông Cao Công Kích, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá và Đăng kiểm tàu cá Thanh Hóa, cho biết: "Thực hiện Công điện số 59 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và Phòng chống bão của tỉnh, chúng tôi liên tục tuyên truyền trên loa truyền thanh tại các cảng cá và phối hợp với lực lượng biên phòng cũng như chính quyền địa phương kêu gọi các chủ tàu thuyền ở khu vực gần tâm bão số 1 di chuyển ra khỏi vùng tâm bão và về bờ. Chúng tôi đang bố trí lực lượng kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu cũng như triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản. Sẵn sàng phối hợp với các lực lượng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống."

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, tỉnh hiện có 6.206 phương tiện/20.580 lao động.

Tính đến tối 3/7, có 4.928 phương tiện/14.381 lao động đang neo đậu tại bến; 1.278 phương tiện/6.199 lao động đang hoạt động trên các vùng biển Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An… Tất cả phương tiện hoạt động trên biển đều đã nắm được thông tin về cơn bão số 1 cũng như thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng, gia đình và chính quyền địa phương.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cũng duy trì 2 tàu BP 05-13-02, BP 05-12-01 và xuồng BP 05-15-02 với quân số 36 cán bộ, chiến sĩ trực sẵn sàng cơ động trong mọi tình huống.

Do ảnh hưởng của bão số 1, từ sáng 4/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Thanh Hóa được dự báo có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, có nơi cao hơn. Mưa lớn xảy ra trong thời gian ngắn có nguy cơ gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Trước diễn biến của bão số 1 và nguy cơ mưa lớn sau bão, ngày 4/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, chủ động phòng, chống ngập lụt, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong đó yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát các tuyến đê biển, đê sông, nhất là những vị trí xung yếu, các công trình đang thi công và các điểm từng xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý dứt điểm, từ đó chủ động gia cố mái đê, cống qua đê, phát quang mái đê, giải tỏa vật cản, tổ chức tuần tra, canh gác theo quy định để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ."

Trong thời gian có mưa, lũ, các đơn vị phải tổ chức trực ban 24/24 giờ, bố trí lực lượng thường trực tại các công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh và thường xuyên báo cáo tình hình an toàn công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, chỉ đạo.

Trước diễn biến thời tiết trên biển ngày càng phức tạp, sự chủ động của cơ quan chức năng cùng ý thức tự giác chấp hành quy định của ngư dân tỉnh Thanh Hóa là yếu tố then chốt nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra./.

Hải Phòng: Đặc khu Bạch Long Vĩ dùng radar hỗ trợ tàu cá về nơi tránh trú bão Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đặc khu Bạch Long Vĩ, đặc khu phát huy hiệu quả hệ thống radar để theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền, hỗ trợ ngư dân di chuyển an toàn vào nơi tránh trú.