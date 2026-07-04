Các địa phương khẩn trương ứng phó bão số 1, bảo vệ người dân vùng nguy hiểm

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1 (MAYSAK), Quảng Ninh và Hải Phòng đang đồng loạt triển khai các phương án ứng phó khẩn cấp, từ sơ tán dân, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú, dự trữ hàng hóa thiết yếu đến tăng cường lực lượng cứu hộ, cứu nạn nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Trước nguy cơ bão số 1 (MAYSAK) sẽ đi vào vùng biển Quảng Ninh vào trưa hoặc tối 4/7, ngay trong sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công đã trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với bão tại địa bàn phường Móng Cái 1.

Sau khi trực tiếp xuống kiểm tra công tác ứng phó với bão tại một điểm xung yếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Công chỉ đạo địa phương tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến, cường độ và hướng di chuyển của bão số 1 để có phương án xử lý kịp thời khi bão đổ bộ.

Đồng thời, yêu cầu tăng cường tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống đê điều, các khu dân cư, khu nuôi trồng thủy sản và khu neo đậu tàu thuyền. Các lực lượng Công an, Quân đội được yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sự cố tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở và bảo đảm an toàn về điện trong mưa bão.

Hiện tại, phường Móng Cái 1 đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng trên 500 người cùng đầy đủ phương tiện, vật tư phục vụ cho công tác ứng cứu. Địa phương đã cập nhật thông tin liên tục về diễn biến của cơn bão số 1 để nhân dân biết và chủ động thực hiện công tác phòng, chống, từ việc hướng dẫn chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền cho đến bảo đảm an ninh trật tự xã hội khi có thiên tai xảy ra.

Phường hiện có 485 tàu, thuyền và phương tiện thủy các loại. Các chủ phương tiện đều đã nắm bắt thông tin di chuyển về nơi neo đậu, trú tránh an toàn như: Bến Mũi Ngọc, cảng Núi Đỏ, bến sông Chùa Hải Xuân và bến Nhà thờ Trà Cổ. Đồn Biên phòng Trà Cổ và Đồng Văn đã tích cực phối hợp kêu gọi tàu thuyền về bờ.

Tính đến chiều 3/7, có 268 tàu cá, phương tiện thủy của các địa phương khác cũng đã vào neo đậu an toàn tại bến Mũi Ngọc và cảng Núi Đỏ.

Toàn phường có 132 hộ nuôi trồng thủy sản trên biển với 396 giàn bè. Chính quyền đã thông báo diễn biến bão, yêu cầu người dân chằng chống, gia cố giàn bè và di chuyển dần vào bờ.

Ngoài ra, địa phương đang theo dõi sát sao trên 500 ha diện tích sản xuất nông nghiệp vụ mùa, bao gồm khoảng 260 ha diện tích lúa mùa mới gieo và khoảng 300 ha diện tích rau màu các loại.

Qua rà soát, phường Móng Cái 1 hiện có 86 ngôi nhà yếu, thiếu kiên cố với 258 nhân khẩu (trong đó có 25 người già và 46 trẻ em). Ủy ban Nhân dân phường đã xây dựng phương án di dời người dân về các trụ sở nhà văn hóa, trường học và các hộ dân có nhà kiên cố liền kề.

Hiện tại, hệ thống đê điều của phường gồm 25,1 km đê (bao gồm 20,5 km đê cấp IV và 4,6 km đê cấp V) cùng 25 cống dưới đê. Toàn bộ số km đê này hiện đã được nâng cấp để chống chịu được bão cấp 9 kết hợp triều tần suất 5%.

Hiện Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai địa phương luôn thực hiện giám sát cao độ đối với các khu vực nguy cơ bị thiên tai cao. Điển hình như khu ngập úng, sạt lở ở khu Bình Ngọc 4 và tuyến đại lộ Hòa Bình; khu vực nguy cơ bị sạt lở taluy đường tỉnh lộ 335 đoạn núi Ngọc thuộc khu Bình Ngọc 1, công trình kè bảo vệ sông biên giới thuộc địa bàn phường Hải Hòa (cũ), khu vực Đê Pắc Sáy thuộc khu Hải Hòa 1 và Đê Bình Ngọc (đoạn từ K5+240 đến K8 - đê Mắn Thí) thuộc khu Bình Ngọc 2.

Với sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc và chủ động của cả hệ thống chính trị, phường Móng Cái 1 đang nỗ lực tối đa để ứng phó hiệu quả, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão số 1 gây ra.

Ngày 4/7, đại diện Sở Công Thương Hải Phòng cho biết, nguồn hàng thiết yếu dự trữ phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026 luôn được dự trữ tại kho của doanh nghiệp trên địa bàn để thực hiện cứu trợ ngay khi có yêu cầu.

Cụ thể, nguồn hàng dự trữ gồm các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống, trong đó có 573 tấn gạo, hơn 1,66 triệu gói mì ăn liền, 1.186 kg lương khô, hơn 131.000 lít nước uống đóng chai, 18 tấn đường, hơn 51.000 gói bánh đa, bún, phở ăn liền, gần 199.000 lít sữa tươi và hơn 72.000 kg sữa đặc. Thành phố dự trữ khoảng 9,49 triệu lít xăng, 18,2 triệu lít dầu diesel, 50.000 lít dầu hỏa cùng khí hóa lỏng (LPG) để bảo đảm nhu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt và công tác cứu hộ, cứu nạn.

Hiện có 26 doanh nghiệp đăng ký tham gia dự trữ và cung ứng hàng hóa. Các doanh nghiệp thực hiện phương thức luân chuyển hàng hóa thường xuyên để bảo đảm chất lượng, đồng thời sẵn sàng bổ sung ngay sau khi xuất kho nhằm duy trì nguồn dự trữ theo quy định.

Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp bảo đảm đủ số lượng, chất lượng hàng hóa, sẵn sàng cung ứng theo điều phối của cơ quan chức năng khi xảy ra thiên tai, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt. Cùng với đó, ngành Công Thương sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời ngăn chặn tình trạng đầu cơ.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, Sở Công Thương yêu cầu rà soát, cập nhật và triển khai phương án ứng phó sự cố tràn dầu, phòng cháy, chữa cháy, xây dựng kế hoạch dự trữ và phương án cung ứng xăng dầu cho toàn hệ thống. Các đơn vị phải thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, thời gian bán hàng và kịp thời báo cáo Sở Công Thương khi thiên tai gây gián đoạn.

Để chủ động phòng, chống bão số 1, Sở Công Thương Hải Phòng cũng đã đề nghị các đơn vị tăng cường kiểm tra các công trình, khu vực xung yếu, hoạt động khai thác khoáng sản; chủ động phòng, chống sạt lở, ngập lụt tại các mỏ. Đối với các điểm khai thác có nguy cơ lũ quét, sạt lở, cần tạm dừng thi công, di dời người và thiết bị đến nơi an toàn.

Các đơn vị liên quan kiểm tra bãi thải, hồ chứa, hệ thống thoát nước và các công trình liên quan nhằm bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Phòng tăng cường kiểm tra hệ thống lưới điện, trạm biến áp có nguy cơ mất an toàn; chỉ đạo các Điện lực trực thuộc thực hiện các phương án bảo đảm an toàn cho các công trình điện, phương án cấp điện ổn định cho các cơ quan, đơn vị, cùng những chỉ đạo cụ thể khác đối với các đơn vị liên quan trực thuộc trong chủ động phòng, chống thiên tai.

Trong khi triển khai các nhiệm vụ ứng phó bão số 1 (MAYSAK), cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cát Hải, Hải Phòng đã kịp thời đưa một thai phụ bị vỡ ối từ Cát Bà vào đất liền cấp cứu an toàn, đồng thời duy trì lực lượng bám địa bàn, hỗ trợ người dân phòng, chống thiên tai.

Khoảng 10 giờ 10 ngày 4/7, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cát Hải gồm 3 cán bộ, chiến sĩ do Trạm trưởng Trung úy Trần Duy Thắng làm tổ trưởng đã khẩn trương hỗ trợ đưa chị Nguyễn Thùy Dương (sinh năm 2002, trú tại Tổ 2, Cát Bà, Hải Phòng) vào đất liền sau khi thai phụ bị vỡ ối.

Tổ công tác đã đưa bệnh nhân từ Bến Cái Viềng về Cát Hải, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đôn Lương để cấp cứu kịp thời, bảo đảm an toàn cho sản phụ.

Sau khi sự việc kết thúc, anh Vũ Văn Minh, chồng của sản phụ, đã gửi thư cảm ơn tới Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, Đồn Biên phòng Cát Hải và Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương. Trong thư, anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì lực lượng Bộ đội Biên phòng và các y, bác sỹ đã kịp thời hỗ trợ, đưa vợ anh bị vỡ ối vào đất liền cấp cứu an toàn trong bão số 1.

Anh Minh cho biết sự việc khiến anh càng thêm trân trọng tinh thần “vì nhân dân phục vụ” và sự hy sinh, cống hiến của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng cùng đội ngũ y, bác sỹ, đồng thời gửi lời chúc các lực lượng luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 3/7, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Hải Phòng đã ban hành thông báo cấm một số hoạt động trên khu vực cửa sông, biển để phòng, chống bão số 1. Từ 16 giờ ngày 3/7, thành phố dừng các phương tiện tàu du lịch, tàu khai thác thủy sản ra khơi; tạm dừng hoạt động du lịch, vui chơi giải trí trên biển, đảo và các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản tại khu vực cửa sông, ven biển và ngoài khơi.

Các địa phương, lực lượng chức năng được yêu cầu hoàn thành việc đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú trước 19 giờ cùng ngày, kiên quyết không để phương tiện đã vào nơi tránh trú tiếp tục hoạt động khi có gió mạnh, sóng lớn.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, sáng cùng ngày, đơn vị tiếp tục duy trì ứng trực bão ở mức cao nhất, theo dõi chặt chẽ diễn biến di chuyển của bão số 1 để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Trọng tâm hiện nay là bám sát địa bàn, trực tiếp hỗ trợ nhân dân ứng phó với thiên tai.

Quán triệt tinh thần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu, ngay từ sớm, cán bộ, chiến sỹ các đồn biên phòng đã có mặt tại các địa bàn xung yếu, phối hợp cùng người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa, gia cố mái tôn và các công trình có nguy cơ mất an toàn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Cùng với đó, công tác bảo đảm hậu cần tại chỗ được triển khai đồng bộ tại các khu vực xung yếu, dễ bị chia cắt như một số điểm trên địa bàn Cát Bà. Lương thực, thực phẩm, thuốc men và vật tư y tế đã được chuẩn bị đầy đủ để bảo đảm sinh hoạt và sẵn sàng hỗ trợ người dân trong trường hợp khu vực bị cô lập dài ngày khi bão đổ bộ.

Bộ đội Biên phòng thành phố cũng tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn tại các bến, bãi và khu vực neo đậu tàu thuyền, kiên quyết không để các phương tiện ra khơi trong thời gian bão ảnh hưởng.

Hiện các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm quân số ứng trực, chuẩn bị đầy đủ phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra, đồng thời khuyến cáo người dân không chủ quan trước diễn biến phức tạp của bão số 1./.



Bão số 1 giữ nguyên cường độ, cách Móng Cái khoảng 145km Khu vực chịu ảnh hưởng của bão số 1 là vịnh Bắc Bộ, gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

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