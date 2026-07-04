Quảng Trị: Cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ thông xe trở lại sau vụ cháy xe tải

Đến 11 giờ 40 ngày 4/7, giao thông trên tuyến cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ theo hướng Bắc-Nam, đoạn qua xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị đã được thông trở lại sau nhiều giờ bị ách tắc do vụ cháy xe ôtô tải.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vụ cháy không gây thiệt hại về người do tài xế và phụ xe kịp thời thoát khỏi phương tiện vào thời điểm xe bốc cháy. Tuy nhiên, chiếc xe ôtô tải cùng toàn bộ hàng hóa trên xe bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, xe ôtô tải biển kiểm soát 43H-120.XX do tài xế N.H.T. (sinh năm 1991, trú tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông trên cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ theo hướng Bắc-Nam. Khi đến Km701+700, đoạn qua xã Kim Ngân, phương tiện bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, giao thông trên tuyến cao tốc theo hướng Bắc-Nam qua khu vực hiện trường bị ùn tắc kéo dài, hàng loạt phương tiện phải nối đuôi nhau chờ lưu thông.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã điều động hai xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường khống chế đám cháy; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Quảng Trị: Cháy xe tải trên cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ, giao thông ùn tắc kéo dài Nguyên nhân vụ cháy xe tải trên cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ; thông tin về thiệt hại và tình trạng của người trên xe chưa được xác định cụ thể.