Cần Thơ: Triệt phá băng nhóm lô đề, cá độ với số tiền trên 1.000 tỷ đồng

Ngày 4/7, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ trong đấu tranh với hoạt động cờ bạc thời gian diễn ra World Cup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ vừa triệt phá nhóm đối tượng hoạt động cờ bạc bằng hình thức số đề, cá độ bóng đá với số tiền trên 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, rạng sáng 28/6, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 địa điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ, triệu tập làm việc 26 đối tượng liên quan. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 45 điện thoại di động, Ipad, máy tính các loại cùng nhiều tài liệu liên quan hoạt động mua bán số đề và cá độ bóng đá.

Các đối tượng trong đường dây cờ bạc bị Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Bước đầu, cơ quan Công an xác định số tiền giao dịch đánh bạc của nhóm đối tượng này từ khi tổ chức đến khi bị triệt phá lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan./.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề quy mô lớn Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề hoạt động liên tỉnh, sử dụng mạng xã hội để giao dịch, với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.