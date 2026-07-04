Đồng Nai: Khởi tố YouTuber “Thiên Báo SBC Biên Hòa” về tội cố ý gây thương tích

Ngày 4/7, Công an thành phố Đồng Nai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hưng (sinh năm 1980, cư trú tại phường Long Bình, thành phố Đồng Nai) để điều tra về tội “cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2, điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 5/12/2025, Công an thành phố Đồng Nai cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích liên quan đến Nguyễn Mạnh Hưng, xảy ra ngày 11/6/2025 tại Bodh Gaya, quận Gaya, bang Biar, Ấn Độ.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, trước đây Nguyễn Mạnh Hưng hay còn gọi “Thiên Báo SBC Biên Hòa” thường xuyên sử dụng mạng xã hội như Youtuber “THIÊN BÁO SBC BIÊN HÒA," Facebook “Nguyễn Thiên Báo," “Thiên Báo SBC Biên Hòa," “Đội SBC Biên Hòa," “Thiên Báo SBC”… để đăng tải, chia sẻ, bình luận những vấn đề nhạy cảm của xã hội trong đó có việc bộ hành của ông Lê Anh Tú “Thích Minh Tuệ” tại nước ngoài.

Đáng chú ý ngày 11/6/2025, hai nhóm youtuber từ Việt Nam sang Ấn Độ theo đoàn ông Lê Anh Tú “Thích Minh Tuệ” mâu thuẫn, đánh nhau.

Hậu quả Nguyễn Mạnh Hưng dùng dao chém gây thương tích làm cho Nguyễn Quý Dậu “Dậu Nguyễn TV” bị thương nặng ở tay, phải nhập viện cấp cứu ở Ấn Độ; khi về nước tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau đó, Nguyễn Quý Dậu đã làm đơn gửi cơ quan công an để tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Mạnh Hưng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục đấu tranh, khai thác, củng cố hồ sơ tài liệu, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của Nguyễn Mạnh Hưng theo đúng quy định của pháp luật./.

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