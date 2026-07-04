Bộ Quốc phòng thông tin về kết quả tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Ngày 4/7, Đại tá Lê Văn Sơn - Phó cục trưởng Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng), cho biết triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ," tính đến ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng đã tìm kiếm, quy tập được gần 1.300 hài cốt liệt sỹ và 3 mộ tập thể; tổ chức lấy mẫu được 27.000 mộ liệt sỹ. Bộ Công an đã tổ chức thu gần 95.000 mẫu thân nhân liệt sỹ, phân tích đồng bộ và đưa vào cơ sở dữ liệu hơn 50.000 mẫu.

Quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sỹ, giám định ADN 18.000 mẫu

Thông tin tại họp báo Chính phủ thường kỳ do Văn phòng Chính phủ tổ chức ngày hôm nay (4/7), Đại tá Lê Văn Sơn nhấn mạnh Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ được Ban chỉ đạo quốc gia phát động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, và chăm sóc tốt hơn người có công với cách mạng.

Theo Đại tá Lê Văn Sơn, chiến dịch có tính toàn diện nhằm tạo sự đột phá trong công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, được thể hiện trên 5 nội dung chính của chiến dịch, bao gồm: Tìm kiếm được khoảng 7.000 hài cốt liệt sỹ; hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin trong 230.000 trong tất cả các nghĩa trang liệt sỹ; phấn đấu giám định được khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sỹ.

Tiếp theo là xây dựng hoàn thiện đưa vào vận hành cơ sở giám định gen thân nhân liệt sỹ; hoàn thiện, hoàn thành việc rà phá bom mìn vật liệu nổ, tập trung vào khu vực vùng lõi như Vị Xuyên (Tuyên Quang), Lào Cai, Lạng Sơn.

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, được phát động từ ngày 2/4/2026. Tuy nhiên, thời gian chiến dịch tính từ ngày 15/3 và đến ngày 27/7/2027. Tính đến nay, chiến dịch đã bước sang ngày thứ 111 và đã đạt được một số kết quả rất đáng chú ý.

Thứ nhất, về công tác lãnh đạo chỉ đạo, Ban Chỉ đạo quốc gia đã kịp thời kiện toàn theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ban hành đầy đủ hệ thống quy chế chương trình kế hoạch hoạt động của năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030. Ban Chỉ đạo quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo, các bộ ngành liên quan đã chủ trì nhiều cuộc họp và ban hành nhiều hệ thống văn bản để tạo hành lang pháp lý cho các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện trong thời gian tới.

“Về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ, để hoàn thành được mục tiêu 7.000 hài cốt liệt sỹ trong hơn 1 năm, trên cơ sở kết quả khảo sát xác minh, kết quả thông tin của Bộ Quốc phòng, chúng tôi đã giao nhiệm vụ, giao chỉ tiêu cho các quân khu, các đơn vị trong toàn quân để tiếp tục tìm kiếm. Đồng thời kiện toàn các đội quy tập hiện có và bổ sung thêm, hiện nay chúng tôi duy trì 32 đội tìm kiếm quy tập trên địa bàn cả nước với khoảng 1.500 người,” Đại tá Lê Văn Sơn chia sẻ.

Bên cạnh đó, một số giải pháp mới được Phó Thủ tướng, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia chỉ đạo quyết liệt trong thời gian qua, đã đem lại hiệu quả rất thiết thực. Đó là tổng hợp cái việc rà soát thông tin, nhất là hồ sơ do các tổ chức cá nhân trong ngoài nước cung cấp, nhất là mộ tập thể để tổ chức hội thảo xác minh kết quả mộ tập thể.

“Chúng tôi cũng đã tham mưu cho ban chỉ đạo tổ chức hai cuộc hội thảo tại Quảng Ngãi và Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, tại Quảng Ngãi, chúng tôi đã tìm kiếm quy tập bước đầu đã có kết quả. Công viên Lê Thị Riêng của Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến sẽ khởi công vào ngày thứ Hai tuần tới,” Đại tá Lê Văn Sơn nói.

Ngoài ra, một số điểm mới trong phương pháp dò tìm là kết quả giữa đối chiếu tọa độ trên bản đồ kết hợp với thực địa, kết hợp với nhân chứng và các thiết bị hiện đại như radar xuyên đất để tăng độ chính xác rút ngắn thời gian, giảm khối lượng đào đắp và phá dỡ công trình để phục vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ.

Toàn cảnh Lễ truy điệu và an táng 23 hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Nội dung tiếp theo là công tác lấy mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sỹ. Đại tá Lê Văn Sơn cho biết việc tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sỹ đối với mộ chưa xác định thông tin trong các nghĩa trang liệt sỹ, đòi hỏi được tổ chức bài bản, có quy trình chặt chẽ, khoa học.

Vừa qua, Bộ Quốc phòng đã ban hành hướng dẫn lấy mẫu và số hóa mẫu hài cốt liệt sỹ, đồng thời ban hành quy trình lấy mẫu vận chuyển bàn giao bảo quản lưu trữ mẫu hài cốt liệt sỹ, tổ chức tập huấn trên toàn quốc và triển khai thực hiện. Lấy thí điểm sau đó rút kinh nghiệm triển khai.

Để hạn chế tối đa nhầm lẫn sai sót xảy ra, Đại tá Lê Văn Sơn cho biết Bộ Quốc phòng đã giao Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel xây dựng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sỹ. Phần mềm này có chức năng số hóa lưu trữ toàn bộ thông tin trong quá trình lấy mẫu để bảo đảm các mẫu hài không được lẫn lộn với nhau, không bị lẫn lộn với nhau.

“Đến nay, các quân khu, các tỉnh thành phố đã thành lập trên 300 đội lấy mẫu hài cốt liệt sỹ với 3.500 người,” Đại tá Lê Văn Sơn nhấn mạnh.

Đồng bộ giải pháp giám định ADN, đẩy nhanh xác định danh tính liệt sỹ

Về công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, Đại tá Lê Văn Sơn cho biết Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP (về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN); ban hành quyết định về quy trình phối hợp và phân công địa bàn tiếp nhận giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin làm cơ sở để các địa phương dự toán kinh phí tổ chức lấy mẫu và phối hợp với các đơn vị giám định tổ chức bàn giao tiếp nhận mẫu hài cốt liệt sỹ mà chúng ta lấy được.

Đối với công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các quân khu, Binh chủng Công binh tập trung lực lượng phương tiện tổ chức rà phá các khu vực trọng điểm vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn. Đến nay, Bộ Quốc phòng đã thành lập 330 tổ đội rà phá bom mìn với quân số hơn 5.000 người và hơn 1.300 phương tiện chuyên dùng để phục vụ tìm kiếm rà phá bom mìn.

“Về kết quả cụ thể thì đến ngày hôm nay, chúng tôi đã tìm kiếm quy tập được gần 1.300 hài cốt liệt sỹ cộng với 3 mộ tập thể; tổ chức lấy mẫu được 27.000 mộ liệt sỹ trong đó đủ điều kiện lấy mẫu là khoảng hơn 20.000 và bàn giao cho các trung tâm giám định; rà phá bom mìn được trên 7.000 hécta, riêng vùng lõi Vị Xuyên được trên 3.000 và đã đạt được 70% tiến độ đề ra,” Đại tá Lê Văn Sơn nói.

Ngoài ra, Bộ Công an đã tổ chức thu gần 95.000 mẫu thân nhân liệt sỹ, phân tích đồng bộ và đưa vào cơ sở dữ liệu hơn 50.000 mẫu.

Chia sẻ thêm về định hướng triển khai chiến dịch trong các tháng còn lại của năm 2026, Đại tá Lê Văn Sơn cho biết Bộ Quốc phòng sẽ tham mưu cho Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai quyết liệt các giải pháp để triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp và phấn đấu đạt được các mục tiêu chỉ tiêu của chiến dịch đề ra.

“Mong rằng các cơ quan báo chí đồng hành với Ban Chỉ đạo quốc gia và Bộ Quốc phòng để tuyên truyền vận động nhân dân cung cấp thông tin phục vụ cho công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” Đại tá Lê Văn Sơn nói./.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Rà soát phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú được chọn làm điểm để tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ và rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh An Giang