Đà Nẵng đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử, hướng tới bệnh viện không giấy tờ

Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, lấy dữ liệu làm nền tảng, các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh xây dựng bệnh án điện tử.

Từ ngày 1/11/2026, Đà Nẵng đặt mục tiêu sẽ triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, không sử dụng bệnh án giấy tại tất cả các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế; các bệnh viện bộ, ngành, tư nhân thực hiện từ ngày 1/1/2027.

Đây cũng là giải pháp hướng đến xây dựng bệnh viện thông minh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Đồng loạt triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

Theo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, đến nay tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Đây là yếu tố góp phần hiện đại hóa hoạt động khám chữa bệnh, giúp kết nối đồng bộ dữ liệu y tế, quản lý sức khỏe người dân, giảm thủ tục hành chính tại bệnh viện.

Tại Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu, hệ thống bệnh án điện tử đã được triển khai đồng bộ, tích hợp đầy đủ thông tin cá nhân, kết quả khám, xét nghiệm và điều trị. Nhân viên y tế chỉ cần vài thao tác để truy xuất dữ liệu thay vì phải tìm kiếm thủ công như trước đây.

Bác sỹ Nguyễn Cảnh Việt, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu, cho biết từ tháng 9/2025, hồ sơ bệnh án điện tử của đơn vị đã được thẩm định, đơn vị đang dần đi đến bỏ bệnh án giấy đúng thời điểm 1/11/2026.

Cũng theo bác sỹ Việt, việc triển khai bệnh án điện tử, bệnh nhân là người được hưởng lợi nhiều nhất, bởi toàn bộ quy trình được thực hiện trên hệ thống điện tử. Khi hồ sơ bệnh án được lưu trên hệ thống, bác sỹ ở bất kỳ khoa, phòng nào cũng có thể kiểm tra được thông tin lịch sử khám, chữa bệnh của người bệnh kể cả khi chuyển viện.

Thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử, mỗi người bệnh được cấp một mã số quản lý duy nhất tại cơ sở khám, chữa bệnh. Mã số bệnh án này dùng để lưu trữ và quản lý toàn bộ thông tin liên quan đến lịch sử khám, chữa bệnh của người bệnh tại cơ sở y tế đó.

Tại Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà, bệnh án điện tử được triển khai đồng bộ tại tất cả các khoa, phòng. Bên cạnh tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, phần mềm, cơ sở y tế này còn chú trọng công tác đào tạo cho cán bộ vận hành thành thạo trên hệ thống bệnh án điện tử.

Theo bác sỹ Dương Quốc Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà, bệnh viện đang triển khai nâng cấp các phân hệ phần mềm để bỏ bệnh án giấy tiến đến mô hình "bệnh viện không giấy tờ." Khi bỏ bệnh án giấy sẽ rất thuận lợi cho cả người dân và bệnh viện, giúp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở.

Tăng cường hiệu quả phối hợp điều trị giữa các chuyên khoa, đảm bảo phác đồ điều trị toàn diện và liên tục cho người bệnh thông qua hồ sơ bệnh án điện tử. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Hiện tại, bệnh viện đã triển khai nhiều dịch vụ y tế chất lượng cao như thăm dò chức năng, nội soi các bệnh lý đường tiêu hóa, với hệ liên chuyên khoa mắt-răng hàm mặt-tai mũi họng, đơn vị cũng triển khai rất nhiều dịch vụ từ tuyến trên như các can thiệp nội khoa vùng hàm mặt, nha khoa.

Nhiều giải pháp công nghệ thông tin như thanh toán điện tử, chữ ký số, lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế, kết quả xét nghiệm điện tử đã được thực hiện. Bệnh viện cũng chú trọng công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ bác sỹ và nhân viên y tế, bảo đảm mọi người đều thành thạo trong vận hành hệ thống.

Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch triển khai hồ sơ bệnh án điện tử trên địa bàn vào năm 2026. Theo kế hoạch, Đà Nẵng đặt mục tiêu bảo đảm 100% cơ sở khám, chữa bệnh hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử vào cuối tháng 12/2026.

Từ bệnh án điện tử đến bệnh viện thông minh

Dữ liệu là nền tảng của y tế hiện đại, số hóa quy trình khám, chữa bệnh để hướng đến bệnh viện thông minh. Đà Nẵng xác định xây dựng và phát triển bệnh án điện tử là yếu tố then chốt, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thông tin, tối ưu hóa các quy trình khám, chữa bệnh và cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng, cơ sở y tế công lập đầu tiên tại Đà Nẵng được Bộ Y tế công nhận triển khai thành công bệnh án điện tử. Từ tháng 4/2025 bệnh viện này đã chuyển hẳn sang hình thức không giấy tờ. Tại đây, người bệnh có thể dễ dàng đăng ký lịch khám bệnh thông qua các nền tảng số hóa như Zalo OA, hotline, website hoặc fanpage chính thức của bệnh viện. Hệ thống thông minh sẽ tự động xếp số, hẹn giờ và gửi nhắc hẹn, giúp tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển và chờ đợi. Toàn bộ kết quả cận lâm sàng sẽ được gửi trực tiếp về điện thoại, giúp người bệnh dễ dàng tự quản lý, tra cứu thông tin sức khỏe, bệnh lý.

Bác sỹ Nguyễn Văn Ánh, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng chia sẻ, bệnh án điện tử mang đến khả năng truy cập dữ liệu hồ sơ bệnh nhân nhanh chóng và chính xác. Điều này không chỉ giúp bác sỹ nắm bắt thông tin đầy đủ mà còn cho phép quản lý và truyền dữ liệu nhanh chóng, từ đó tăng cường hiệu quả phối hợp điều trị giữa các chuyên khoa, đảm bảo phác đồ điều trị toàn diện và liên tục. Bệnh án điện tử là bước tiến lớn trong lộ trình chuyển đổi số y tế, hướng đến xây dựng bệnh viện thông minh, hiện đại.

Ngành y tế Đà Nẵng tiếp tục triển khai các nhóm nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phát triển y tế thông minh, hồ sơ sức khỏe điện tử, liên thông dữ liệu y tế, bảo hiểm và dân cư, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng dịch vụ y tế phục vụ người dân. Hệ thống phần mềm EMR liên thông sẽ giúp quản lý thông tin y tế thống nhất từ tuyến cơ sở đến Trung ương. Trong đó, người dân Đà Nẵng và miền Trung có thể tiếp cận dịch vụ cao cấp ngay tại địa phương, góp phần giảm tải cho tuyến trên.

Theo bà Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, hiện tại 100% bệnh viện tại Đà Nẵng đã công bố bệnh án điện tử, tạo lập 95% hồ sơ sức khỏe điện tử. Thành phố cũng đang thí điểm khám, chữa bệnh từ xa, ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh.

Nhiều giải pháp công nghệ thông tin như thanh toán điện tử, chữ ký số, lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế, kết quả xét nghiệm điện tử đã được thực hiện tại các bệnh viện công của thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Tuy nhiên, sau sáp nhập đơn vị hành chính, thành phố đối diện thách thức như chênh lệch hạ tầng công nghệ giữa các khu vực, dữ liệu chưa chuẩn hóa đồng bộ, nguồn lực đầu tư và nhân lực công nghệ thông tin còn hạn chế. Việc dịch chuyển từ mô hình quản lý y tế truyền thống sang hệ sinh thái y tế số dựa trên dữ liệu là yêu cầu cấp bách. Giải pháp ứng dụng dữ liệu lớn sẽ là gợi mở quan trọng để Đà Nẵng hướng tới mô hình bệnh viện thông minh và nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe người dân.

Khi dữ liệu được chuẩn hóa việc khám, chữa bệnh sẽ chuyển từ điều trị bị động sang chủ động sàng lọc và can thiệp kịp thời. Chuyển đổi số y tế không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với mọi cơ sở y tế nhằm thay đổi căn bản phương thức quản lý, cung cấp dịch vụ y tế và cách thức chăm sóc sức khỏe người dân theo hướng y tế thông minh./.

Toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh sẽ triển khai hồ sơ bệnh án điện tử vào 2030 Hồ sơ bệnh án điện tử là thành phần cốt lõi của bệnh viện thông minh, bệnh viện số; đưa công tác quản lý, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân lên bước phát triển mới, thiết thực và hiệu quả.