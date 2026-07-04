Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT

Sáng 4/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết đã có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Theo văn bản số 171/BC-UBND ngày 3/7/2026 do Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc ký, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang có 18.218 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 17.017 thí sinh đang học lớp 12 và 1.201 thí sinh tự do; 92 đơn vị đăng ký dự thi, trong đó có 4 đơn vị tiếp nhận hồ sơ thí sinh tự do; 62 điểm thi với 929 phòng phục vụ thi.

Công tác chấm thi được tổ chức đối với 71.416 bài thi, trong đó có 17.896 bài thi tự luận và 53.520 bài thi trắc nghiệm.

Sau khi báo chí thông tin về kết quả kỳ thi tại điểm thi trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh kịp thời kiểm tra, đánh giá khách quan tình hình và chủ động cung cấp thông tin chính thống với tinh thần khẩn trương, xác minh làm rõ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, sai đến đâu xử lý đến đó.

Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chỉ đạo Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Tuyên Quang rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi đối với điểm thi, phòng thi, khu vực có số lượng thí sinh đạt điểm cao tập trung, đặc biệt là việc thực hiện các quy định về coi thi, bảo quản đề thi, bài thi, làm phách, chấm thi, nhập điểm và quản lý dữ liệu thi.

Rút toàn bộ các bài thi Toán đạt điểm 10 để kiểm tra có hiện tượng sửa đáp án hoặc can thiệp nâng điểm hay không. Kiểm tra học bạ của tất cả các học sinh đạt điểm 10, phân tích đánh giá cụ thể học lực môn Toán qua từng năm học.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng thi tiến hành rà soát, xác minh các thông tin, dữ liệu liên quan đến quá trình tổ chức kỳ thi. Bố trí phân công lực lượng để làm việc với từng học sinh, từng giám thị coi thi trong các phòng thi Toán, bảo vệ vòng ngoài nơi có nhiều học sinh đạt điểm 10 Toán để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường; xác minh các mối quan hệ giữa các giám thị coi thi và các thí sinh.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm quy chế thi hoặc hành vi vi phạm pháp luật thì khẩn trương xác minh, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; không để xảy ra tình trạng bao che, bỏ lọt tội phạm.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết thêm kết quả rà soát sơ bộ tại điểm thi có thông tin môn Toán được điểm cao bất thường cho thấy, có 329 thí sinh đăng ký thi môn Toán, nhưng chỉ có 328 thí sinh dự thi (vắng 1).

Trong tổng số thí sinh thi môn Toán có 146 thí sinh đạt điểm 10; 150 thí sinh có điểm từ 9 trở lên, còn lại là dưới 9 điểm.

Đồng thời, các thành viên Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh thống nhất đánh giá các khâu của kỳ thi được chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng Quy chế quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chưa phát hiện sai sót trong bất cứ khâu nào của kỳ thi.

Hiện nay, Công an tỉnh đã giao các phòng nghiệp vụ, đơn vị chức năng cử lực lượng gồm 60 cán bộ chiến sỹ để tiến hành kiểm tra rà soát lại các khâu có liên quan.

Trước đó, làm việc với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Tuyên Quang để nghe kết quả xác minh bước đầu về vụ việc; đồng thời yêu cầu tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ thông tin về kết quả điểm thi môn Toán của các thí sinh Trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Huy Ngọc yêu cầu Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Tuyên Quang tiếp tục rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi đối với các điểm thi, phòng thi, khu vực có số lượng thí sinh đạt điểm cao, việc thực hiện các quy định về coi thi, bảo quản đề thi, bài thi, làm phách, chấm thi, nhập điểm và quản lý dữ liệu thi; chủ động nghiên cứu, nắm thông tin và đối chiếu dữ liệu để làm rõ các nội dung được báo chí và dư luận quan tâm; thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, khách quan cho cơ quan báo chí và nhân dân; tránh để phát sinh thông tin sai lệch, suy diễn trái chiều gây hoang mang trong dư luận xã hội./.

Bộ GD-ĐT kiểm tra, rà soát kết quả thi Tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang đang khẩn trương kiểm tra, rà soát kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông và quy trình tổ chức Kỳ thi tại tỉnh này.

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