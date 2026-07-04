Quảng Ninh chạy đua với thời gian, khẩn cấp ứng phó ứng phó bão số 1

Trước nguy cơ bão số 1 (Maysak) sẽ đi vào vùng biển Quảng Ninh vào trưa và chiều 4/7 gây mưa lớn kéo dài và gió mạnh cấp 8-9, các địa phương ven biển và đặc khu trên địa bàn tỉnh đã khẩn cấp triển khai các biện pháp ứng phó với tinh thần chủ động ở mức cao nhất.

Theo ghi nhận, các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đến người dân để chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản; yêu cầu các chủ phương tiện thực hiện nghiêm việc neo đậu tàu thuyền an toàn; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đồng thời, các phương án sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn theo phương châm "4 tại chỗ" đã được xây dựng sẵn sàng.

Tại khu vực Móng Cái, mưa lớn trên diện rộng đã xuất hiện từ 9 giờ ngày 4/7. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các phường Móng Cái 1, 2, 3 đã tiến hành kiểm tra các khu vực xung yếu, điểm có nguy cơ ngập úng, sạt lở; đồng thời chỉ đạo các lực lượng duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ.

Đến thời điểm hiện tại, riêng phường Móng Cái 1 đã huy động trên 500 cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang, công an, dân quân tự vệ, các tổ xung kích và đoàn viên thanh niên sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Các tổ công tác tiếp tục bám sát địa bàn, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho người dân.

Trước đó, trong chiều 3/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Móng Cái 1 Nguyễn Hải Long đã trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại các hộ dân thuộc khu vực xung yếu khu phố Hải Xuân 13.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường yêu cầu các lực lượng chức năng phường phối hợp với khu phố tiếp tục rà soát các hộ dân có nhà ở không bảo đảm an toàn, hộ sinh sống trong nhà tạm, nhà yếu để xây dựng phương án hỗ trợ, di dời kịp thời khi cần thiết.

Tại đặc khu Cô Tô, tính đến sáng 4/7, thời tiết chuyển nhiều mây, có mưa từng lúc. Toàn bộ 452 tàu thuyền và 33 nhà bè tại đây đã vào nơi tránh trú an toàn; các hộ dân có nhà tạm, nhà yếu cũng đã hoàn thành việc chằng chống, gia cố.

Đáng chú ý, chiều 3/7, chính quyền địa phương đã phối hợp với các hãng vận tải bố trí 18 chuyến tàu đưa 3.147 hành khách về đất liền an toàn trước thời điểm tạm dừng cấp phép tàu rời cảng vào lúc 17h.

Đối với hơn 2.000 khách du lịch còn lưu trú trên đảo, chính quyền đã xây dựng phương án bảo đảm an toàn và khuyến cáo hạn chế ra ngoài khi bão ảnh hưởng.

Sáng cùng ngày 4/7, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Công dẫn đầu đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống bão tại một số địa phương miền Đông của tỉnh, trong đó có khu vực Móng Cái.

Hiện toàn tỉnh Quảng Ninh đang duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và du khách, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra./.



Bão số 1 đổi hướng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 70km Đến 19 giờ ngày 4/7, bão trên khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 15 km/h với sức gió cấp 8-9, giật cấp 11.

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