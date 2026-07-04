Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm đưa phẫu thuật robot về các bệnh viện cửa ngõ​

“Với định hướng phát triển mạng lưới y tế đồng bộ, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai những chính sách đầu tư công quyết liệt cho các khu vực cửa ngõ, trong đó không ngừng nâng số lượng giường bệnh, đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, ứng dụng các kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật robot, phẫu thuật nội soi… nhằm giảm tải cho khu vực trung tâm, đồng thời mang lại cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương cho hàng triệu người dân.”

Đây là khẳng định của lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi làm việc với Sở Y tế và các đơn vị liên quan về phát triển các bệnh viện cửa ngõ, ngày 4/7.

Hệ thống bệnh viện cửa ngõ phát huy hiệu quả

Theo lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong chiến lược phát triển hệ thống y tế chuyên sâu hướng tầm khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tập trung nguồn lực lớn cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống bệnh viện cửa ngõ.

Đây được xem là giải pháp căn cơ, mang tính chiến lược nhằm giải quyết triệt để tình trạng quá tải tại các bệnh viện trung tâm, đồng thời tạo lập mạng lưới cấp cứu, điều trị liên vùng vững chắc.

Trong năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành nâng cấp hệ thống ba bệnh viện cửa ngõ trọng điểm bao gồm: Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn và Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi.

Đến nay, các cơ sở này lần lượt được đưa vào vận hành với diện mạo khang trang, quy mô đồng bộ 1.000 giường bệnh cùng trang thiết bị đạt chuẩn quốc tế, tạo nên các cực phát triển y tế mới bao bọc quanh Thành phố.

Từ sự chỉ đạo quyết liệt của Sở Y tế, mô hình liên kết, chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến cuối, bệnh viện chuyên khoa đầu ngành đã mang lại những chuyển biến rõ rệt.

Sau một năm khánh thành, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức tiếp đón hơn 3.500 lượt khám mỗi ngày và điều trị trên 750 bệnh nhân nội trú.

Bệnh viện đã ký kết hợp tác toàn diện với các bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Bình Dân trong đào tạo phẫu thuật nội soi tiêu hóa, tiết niệu, đặt stent graft động mạch chủ bụng; phối hợp cùng Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong lấy huyết khối mạch máu não, hồi sức ngoại; phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 2 hình thành nhân sự hồi sức nhi, sơ sinh; phối hợp với Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh trong đào tạo nhân sự phẫu thuật tim hở, sẵn sàng nhận chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim...

Song song đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi – cơ sở trọng điểm vùng cửa ngõ Tây Bắc - cũng ghi nhận số lượt bệnh nhân gia tăng, tỷ lệ chuyển tuyến giảm và điều trị thành công nhiều ca bệnh ngay tại cửa ngõ, giảm tải áp lực rất lớn cho khu vực nội thành sau khi nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ 8 bệnh viện tuyến trên.

Thông qua các kết quả thực tế cho thấy, các bệnh viện cửa ngõ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang nhanh chóng làm chủ các kỹ thuật chuyên khoa sâu. Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi và Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn đẩy mạnh năng lực cấp cứu chấn thương, phẫu thuật sọ não, thay khớp và can thiệp tim mạch; Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức phát triển các mũi nhọn điều trị can thiệp tim mạch, ngoại khoa, chấn thương chỉnh hình… chia sẻ trực tiếp áp lực với y tế nội thành khi có khoảng 50% lượng bệnh nhân tiếp nhận đến từ các tỉnh lân cận thuộc vùng Đông Nam Bộ.

Phẫu thuật viên điều khiển robot phẫu thuật từ xa. (Ảnh: TTXVN phát)

Đưa hệ thống bệnh viện cửa ngõ thành các cực y tế chuyên sâu

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: Trong 2 năm trở lại đây, Thành phố đã có sự đầu tư công mạnh mẽ cho ngành y tế. Đơn cử như việc đầu tư xây dựng mới Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện thực hành của trường ở Cụm Y tế Tân Kiên, trở thành nơi đào tạo nhân lực y tế lớn nhất cả nước.

Bên cạnh đó, Thành phố đầu tư cho 3 bệnh viện đa khoa cửa ngõ tại Củ Chi, Hóc Môn và Thủ Đức với quy mô rất lớn và trang thiết bị hiện đại như hệ thống CT, MRI, DSA, ECMO… Các bệnh viện này cũng có từ 18-22 phòng mổ hiện đại, ngang tầm các bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn.

Đặc biệt, riêng Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức và Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn sẽ được đầu tư thêm hệ thống phẫu thuật robot. Hiện các chuyên gia phẫu thuật robot của Bệnh viện Bình Dân sẵn sàng chuyển giao kỹ thuật, huấn luyện đào tạo phẫu thuật robot cho đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện cửa ngõ.

Định hướng của Thành phố là xây dựng 3 bệnh viện cửa ngõ này thành các bệnh viện cực chuyên sâu trong tương lai.

Trước mắt, trong thời gian tới, 3 bệnh viện cửa ngõ sẽ được nâng cao năng lực để sớm đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng I hoàn chỉnh, hướng tới đảm nhận vai trò tuyến cuối, nâng tổng số bệnh viện hạng I và tuyến cuối của Thành phố lên thành 25 bệnh viện.

Mặc dù đã có sự đầu tư mạnh mẽ cho các khu vực cửa ngõ nhưng các số liệu thực tế tại các khu vực cửa ngõ trọng điểm cho thấy áp lực phát triển giường bệnh vẫn còn rất lớn.

Tại khu vực Củ Chi, với dân số khoảng 588.000 người, hiện cần 2.030 giường bệnh và tăng lên 2.436 giường vào năm 2030. Dù đã có sự hiện diện của Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi (1.000 giường), Bệnh viện Củ Chi (300 giường) và Bệnh viện Xuyên Á (800 giường) nhưng tính đến năm 2030, khu vực này vẫn thiếu hụt hơn 300 giường bệnh.

Tương tự, khu vực Hóc Môn với dân số 774.000 người nhưng hiện mới chỉ có một bệnh viện quy mô 1.000 giường bệnh, trong khi nhu cầu thực tế cần đến 2.695 giường bệnh trong năm nay và 3.234 giường bệnh vào năm 2030.

Đối với khu vực Thủ Đức, hiện với quy mô dân số 1,2 triệu người cần 4.900 giường bệnh và phải đạt 5.880 giường vào năm 2030. Khu vực này vẫn còn thiếu khoảng 250 đến 750 giường bệnh tùy theo phương án tính toán phối hợp quân dân y.

Để hoàn thiện và phát triển bền vững hệ thống y tế đa tầng – đa cực – đa trung tâm, nhất là phát triển hệ thống bệnh viện cửa ngõ, đưa y tế đến ngày càng gần dân, ông Nguyễn Phước Lộc cho biết Thành phố sẽ tiếp tục đầu tư hơn nữa để nâng cao hơn chất lượng và số lượng các bệnh viện cửa ngõ trong thời gian tới.

Lãnh đạo Thành ủy đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng chế độ ưu đãi cho nhân viên y tế chuyên sâu đi luân phiên hỗ trợ cho các bệnh viện cửa ngõ.

Song song đó, 3 bệnh viện cửa ngõ cũng phải phối hợp với địa phương bố trí cơ số nhà ở công vụ để nhân viên y tế tuyến trên yên tâm làm việc, nghỉ ngơi, từ đó giữ chân nguồn nhân lực cống hiến lâu dài.

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố sẽ kiến nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam khơi thông các nút thắt trong quy trình thanh toán Bảo hiểm y tế cho các bệnh viện hạng 1, tuyến cuối khi đến chỉ đạo tuyến tại các bệnh viện tuyến dưới nhằm đảm bảo nguồn thu ổn định cho bệnh viện tuyến trên; đồng thời cho phép chi trả cho hoạt động khám Bảo hiểm y tế lưu động.

Về đào tạo nhân lực cho hệ thống y tế, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu Sở Y tế tiếp tục tham mưu phát triển mô hình viện - trường, trong đó có chính sách đầu tư cho đào tạo bác sỹ nội trú - nguồn nhân lực chất lượng cao vô cùng cần thiết trong quá trình nâng cao chất lượng hệ thống bệnh viện cửa ngõ và y tế cơ sở.

Bác sĩ thực hiện đưa cánh tay robot phẫu thuật vào vị trí. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, Thành phố cần tận dụng tối đa 3 trung tâm đào tạo lớn của Thành phố là Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Khoa học Sức khỏe để triển khai mạnh mẽ mô hình viện - trường, gắn đào tạo với thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Với sự đầu tư mạnh mẽ và các giải pháp hiệu quả, Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ phát triển hệ thống bệnh viện cửa ngõ thành các cực chuyên sâu, không chỉ giảm tải cho các bệnh viện trung tâm mà còn thực hiện tốt sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Thành phố, đảm bảo mọi người dân đều bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh đã nhắc nhở: Kết quả cao nhất, thành quả lớn nhất của quá trình tăng trưởng và phát triển Thành phố phải trả lời bằng sự thụ hưởng của người dân ở mức độ cao nhất.

Và đó cũng chính là mục tiêu cao nhất mà toàn ngành y tế và chính quyền Thành phố chúng ta phải hướng tới,” ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh./.

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