Italy báo động sau vụ mất trộm fentanyl tại một bệnh viện ở Rome

Chính phủ Italy vừa phải triệu tập cuộc họp khẩn tại Phủ Thủ tướng sau vụ mất trộm 80 ống fentanyl tại nhà thuốc thuộc Bệnh viện Israelitico ở thủ đô Rome.

Theo các nguồn tin từ chính phủ, số lượng chất thức thần tổng hợp cực mạnh bị biến mất này ước tính đủ để pha chế và cung ứng lên tới 20.000 liều dùng bất hợp pháp.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, fentanyl vốn là một loại thuốc giảm đau nhóm opioid được quản lý nghiêm ngặt trong y khoa.

Tuy nhiên, đây cũng được xem là một trong những loại ma túy tổng hợp nguy hiểm bậc nhất thế giới hiện nay do có dược tính cực mạnh, dễ dàng gây suy hô hấp dẫn đến tử vong nhanh chóng, ngay cả khi chỉ tiếp xúc với một liều lượng siêu nhỏ.

Theo truyền thông Italy, vụ việc được phát hiện khi nhân viên y tế nhận thấy số ống thuốc trên đã “biến mất” khỏi két sắt chuyên dụng. Đáng chú ý, khi tiếp cận hiện trường, lực lượng hiến binh (Carabinieri) hoàn toàn không ghi nhận bất kỳ dấu vết cạy phá hay ngoại lực tác động lên két.

Phía ban quản lý bệnh viện sau đó thừa nhận khóa két sắt đã được khá nhiều nhân viên chia sẻ và sử dụng chung.

Hiện, lực lượng đặc nhiệm bảo vệ sức khỏe NAS thuộc Carabinieri đã triển khai một cuộc điều tra toàn diện. Bộ Y tế Italy cũng yêu cầu thanh tra đột xuất Bệnh viện Israelitico nhằm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và rà soát lại toàn bộ quy trình bảo an.

Nhà chức trách nhận định nhiều khả năng đây là một vụ trộm tinh vi được thực hiện theo đơn đặt hàng trước từ các tổ chức tội phạm.

Trong vài ngày tới, nhóm giám sát kế hoạch quốc gia phòng chống fentanyl của Italy sẽ tiếp tục họp để thắt chặt các biện pháp kiểm soát trên toàn quốc./.Việt Hải

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