Argentina: Hơn 100 người tử vong vì dùng thuốc giảm đau fentanyl nhiễm độc

Kể từ tháng 5, cơ quan chức năng Argentina điều tra các ca tử vong do dùng thuốc giảm đau fentanyl bị nhiễm vi khuẩn xảy ra tại các bệnh viện xảy ra ở 4 tỉnh và thủ đô Buenos Aires.

Ngày 14/8, Chính phủ Argentina thông báo hơn 100 người đã tử vong do dùng thuốc giảm đau fentanyl bị nhiễm độc tại các bệnh viện, đồng thời cáo buộc một phòng thí nghiệm dược phẩm địa phương chịu trách nhiệm vụ việc này.

Kể từ tháng 5, cơ quan chức năng Argentina điều tra các ca tử vong do fentanyl nhiễm vi khuẩn, xảy ra tại 4 tỉnh và thủ đô Buenos Aires.

Cuộc điều tra bắt đầu sau khi Cơ quan quản lý dược phẩm Argentina (ANMAT) nhận được báo cáo từ một bệnh viện về fentanyl nhiễm độc trong kho thuốc.

Phát ngôn viên Tổng thống Javier Milei, ông Ariel Furfaro Garcia, cáo buộc chủ sở hữu HLB Pharma là “nhà sản xuất lô fentanyl gây ra cái chết của hơn 100 người."

ANMAT đã đóng cửa phòng thí nghiệm này 3 tháng trước khi xảy ra ca tử vong đầu tiên.

Trước đó, ông Furfaro Garcia từng phủ nhận trách nhiệm, cáo buộc một cựu đồng nghiệp “gài bẫy” và tung tin.

Giới chuyên gia cảnh báo số ca tử vong có thể tiếp tục tăng khi đang rà soát các hồ sơ bệnh án.

Hai tuần trước, thân nhân nạn nhân biểu tình bên ngoài bệnh viện ở La Plata - nơi xảy ra các ca tử vong đầu tiên, yêu cầu “công lý cho các nạn nhân của fentanyl."

Diễn biến này xảy ra chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử lập pháp tại tỉnh Buenos Aires vào ngày 7/9, được xem là phép thử quan trọng trước bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ toàn quốc vào tháng 10 và là thước đo mức độ ủng hộ đối với Tổng thống Javier Milei./.

