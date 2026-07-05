Bão số 1 suy yếu, Quảng Ninh tiếp tục ứng phó với mưa lớn

Hoàn lưu sau bão gây mưa to đến rất to tại Đông Bắc Bộ, tập trung ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn và Bắc Ninh, với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Sáng 5/7, bão số 1 đã đi sâu vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) sau khi đổ bộ Móng Cái (Quảng Ninh) tối 4/7. Sức gió mạnh nhất giảm còn cấp 8, giật cấp 10 và tiếp tục suy yếu.

Tuy nhiên, hoàn lưu sau bão vẫn gây mưa to đến rất to tại Đông Bắc Bộ, tập trung ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn và Bắc Ninh, với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Riêng các phường Móng Cái và các xã miền Đông của tỉnh Quảng Ninh ghi nhận lượng mưa gần 250 mm, nhiều cây xanh gãy đổ, một số công trình bị tốc mái, mất điện cục bộ./.