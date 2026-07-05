Quảng Ninh: Khắc phục hậu quả bão số 1, sớm khôi phục cấp điện cho Cô Tô

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, trong chiều ngày 4 và rạng sáng 5/7, trên địa bàn nhiều địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh đã xuất hiện mưa to đến rất to kèm gió giật mạnh, gây thiệt hại về tài sản và hệ thống lưới điện.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong tỉnh đã khẩn trương triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân.

Tại đặc khu Cô Tô, do nằm cách xa đất liền hơn 60km, địa phương này đã chịu ảnh hưởng lớn từ gió bão giật cấp 9-10 và sóng biển cao từ 2,25-4m. Do ảnh hưởng của bão, toàn đặc khu đã bị mất điện từ 19 giờ ngày 4/7.

Dự kiến ngay trong sáng 5/7, Công ty Điện lực Quảng Ninh sẽ tiến hành khôi phục lại hệ thống và cấp điện trở lại cho toàn địa bàn.

Nhờ chủ động triển khai khẩn trương các phương án ứng phó, tính đến thời điểm hiện tại, đặc khu Cô Tô chưa ghi nhận thiệt hại về người. Gần 3.000 du khách (bao gồm 14 khách quốc tế) đang lưu trú trên đảo đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Mặc dù chưa có thống kê chi tiết về thiệt hại tài sản song ghi nhận ban đầu cho thấy bão lớn đã làm gãy đổ nhiều cành cây và cuốn một số biển hiệu quảng cáo ra đường.

Từ sớm 5/7, lãnh đạo đặc khu cùng các lực lượng chức năng đã trực tiếp kiểm tra toàn diện tại các khu neo đậu tàu thuyền, khách sạn, công trình cảng và các khu vực xung yếu để tiếp tục duy trì công tác phòng chống bão. Các đồn biên phòng trên đảo luôn trong trạng thái sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó với mọi tình huống phát sinh.

Cùng với đặc khu Cô Tô, các địa phương khác tại Quảng Ninh cũng đang huy động tối đa nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ” để giải tỏa giao thông và hỗ trợ người dân.

Khu vực đảo Trần (Đặc khu Cô Tô) mất điện, mưa lớn kèm dông lốc, sóng dâng cao. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại khu vực Móng Cái, mưa lớn kèm gió giật cấp 9-10 đã làm khoảng 850 cây xanh bị gãy đổ, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng mái tôn, biển quảng cáo và gây ngập cục bộ tại các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3.

Đặc biệt, mưa lớn kết hợp triều cường tại phường Móng Cái 1 đã khiến 8 hộ dân với 21 nhân khẩu bị cô lập, ngay trong đêm đã được lực lượng chức năng di dời đến nơi an toàn.

Đến sáng 5/7, khu vực Móng Cái chưa ghi nhận thiệt hại về người; công tác rà soát và khắc phục hậu quả đang được triển khai khẩn trương.

Ngay trong đêm 4/7 và rạng sáng 5/7, các lực lượng công an, quân sự, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng dân quân tự vệ các địa phương Hải Ninh, Quảng Hà đã nhanh chóng dọn dẹp cây xanh gãy đổ, giải phóng các tuyến đường…

Hiện nay, mặc dù mưa và gió đã giảm, chính quyền các địa phương tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp tục khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua các tuyến đường ngập sâu hoặc nơi có hệ thống điện chưa được khôi phục hoàn toàn nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản./.

Quảng Ninh tập trung lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1 trong đêm Quảng Ninh ứng trực khẩn cấp đối phó bão số 1, đảm bảo an toàn và khắc phục thiệt hại do gió mạnh, mưa lớn và sạt lở đất gây ra.

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