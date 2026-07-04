Ứng phó bão số 1: Gió mạnh làm gãy đổ cây, nhà dân ở Quảng Ninh bị tốc mái hiên

Hồi 16 giờ ngày 4/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/h.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 1 vẫn giữ nguyên cường độ với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, liên tục đổi hướng, hiện di chuyển theo hướng Bắc, lúc 10 giờ ngày 4/7 là hướng Tây Bắc, lúc 13 giờ cùng ngày là hướng Bắc Tây Bắc và gây mưa rất lớn cho khu vực Đông Bắc Bộ.

Trên đất liền, ven biển các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên nguy cơ gió mạnh cấp 6-7 vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10-11; sóng cao 2-3,5m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m. Gió mạnh làm gãy đổ cây xanh tại phường Móng Cái 1, một số nhà dân bị tốc mái hiên, biển quảng cáo. Lực lượng chức năng tiến hành cắt cây xanh, dọn dẹp tạm thời để các phương tiện lưu thông.

Tại khu vực biển Trà Cổ xuất hiện gió, sóng to khiến 2 tàu bị trôi dạt trên vùng biển Mũi Ngọc, phường Móng Cái 1. Hai phương tiện gồm: tàu vận chuyển cát mang biển kiểm soát BN 2589, trên tàu có 2 thuyền viên là Ph.D.T. và Đ. V. H. Ch cùng trú tại Thanh Hà, Hải Phòng và tàu mang biển kiểm soát NĐ3491 chở 8 container, trên tàu có 1 thuyền viên là anh Ng. V.B. Hiện sức khỏe, tinh thần 3 thuyền viên trên hai tàu đều ổn định. Trên các tàu có đủ lương thực, áo phao và các trang thiết bị an toàn vẫn bảo đảm, liên lạc thông suốt.

Hiện các lực lượng chức năng luôn ứng trực theo dõi và khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện ứng cứu 2 phương tiện trên khi điều kiện thời tiết cho phép. Tại phường Móng Cái 1, 2 xuất hiện mưa, gió to sóng lớn khiến một số bè nuôi thủy hải sản của người dân đứt dây trôi dạt.

Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ. Khoảng 19h30 cùng ngày, tại đặc khu Cô Tô xuất hiện gió to kèm mưa. Sóng lớn và triều cường dâng cao.

Tại các địa phương vùng ven biển đã triển khai lực lượng xuống địa bàn, kiểm tra các khu vực xung yếu, ven sông, ven biển, khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở; tổ chức trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng phương án sơ tán người dân khi cần thiết.

Cùng đó, các địa phương tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong thời điểm mưa, gió lớn; chủ động chằng chống nhà cửa, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định tình hình, thống kê thiệt hại ban đầu.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, huy động gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ./.

Bão số 1 tiếp tục đổi hướng về phía Nam tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc Khu vực chịu ảnh hưởng là vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu), vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.