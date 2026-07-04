Quảng Ninh tập trung lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1 trong đêm

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 4/7, tâm bão số 1 (MaySak) đã chính thức đi vào khu vực bờ biển Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8-9, giật cấp 11.

Đây là thời điểm bão gây ra hình thái thời tiết cực đoan, có gió mạnh nhất trên đất liền.

Hệ thống chính quyền các cấp cùng các lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh đã ứng trực 24/24 giờ, chủ động triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả ngay trong đêm nhằm bảo vệ an toàn cao nhất cho nhân dân.

Tại địa bàn trọng điểm chịu tác động trực tiếp là khu vực phường Móng Cái 1, đến 22 giờ ngày 4/7, hình thái thời tiết đã có dấu hiệu ngớt gió so với thời điểm bão đổ bộ.

Qua trao đổi với ông Đoàn Ngọc Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường )tỉnh Quảng Ninh (người đang trực tiếp kiểm tra khu vực Mũi Ngọc (phường Móng Cái 1) cho biết sức gió tại vùng biên giới hiện đã giảm xuống còn khoảng cấp 7-8, giật cấp 9, mưa rải rác.

Tuy nhiên, tổng lượng mưa tích lũy tại khu vực Móng Cái từ tối ngày 3/7 đến đêm 4/7 đã vượt ngưỡng 100mm; sóng biển tại các vùng trực diện duy trì từ 1-2m.

Sơ bộ ban đầu toàn địa bàn chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhưng bão lớn đã khiến hệ thống cây xanh tại đây bị gãy đổ.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Móng Cái 1, thông tin bão số 1 đã gây ra một số thiệt hại về tài sản, cây cối, hoa màu và ảnh hưởng trực tiếp đến một số ao đầm nuôi trồng thủy hải sản của bà con nhân dân. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất tập trung tại Khu 9 Hải Hòa và thôn 13 Hải Xuân.

Tại Trạm Mũi Ngọc - điểm hướng biển của khu vực Móng Cái 1, hạ tầng phụ trợ bị gió bão quật ảnh hưởng cục bộ. Ngay trong đêm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp có mặt tại địa bàn để chỉ đạo các lực lượng quân đội phối hợp cùng dân quân tự vệ và lực lượng tại chỗ khẩn trương triển khai công tác rà soát, chặt hạ các cây gãy đổ để dọn dẹp, giải tỏa các tuyến đường trục chính.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không ra đường vào thời điểm này để tránh các rủi ro do mái tôn bay hoặc sự cố hạ tầng.

Tại khu vực Móng Cái 3, tình hình tương đối ổn định hơn. Bà Đỗ Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Móng Cái 3, cho biết tính đến đêm cùng ngày, trên địa bàn ghi nhận một số cây xanh bị gãy đổ và có 2 cột điện nhỏ bị ảnh hưởng.

Ngay khi bão ngớt gió, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phường đã lập tức huy động các lực lượng xung kích xuống đường rà soát đồng bộ, dọn dẹp hiện trường nhằm sớm khôi phục hệ thống giao thông và lưới điện sinh hoạt.

Theo cảnh báo từ cơ quan khí tượng, từ đêm 4/7 đến sáng 5/7, khu vực Đông Bắc (trọng tâm là Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh) sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Đồng thời, cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã vùng núi. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực ban, sẵn sàng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời ứng phó với các diễn biến sạt lở sau bão.

Trước đó vào chiều và đêm 4/7, bão số 1 đổ bộ trực tiếp vào đất liền Quảng Ninh. Tại các khu vực ven biển, đảo Cô Tô, Vân Đồn ghi nhận gió mạnh vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2-4,5m gây biển động rất mạnh, sau nửa đêm gió giảm dần xuống cấp 7-8.

Toàn bộ các địa phương trong tỉnh đã nghiêm túc thực hiện lệnh cấm biển từ trước khi bão đổ bộ, tổ chức kêu gọi và hướng dẫn neo đậu an toàn cho hàng nghìn tàu thuyền, lồng bè.

Hơn 3.000 du khách tại huyện đảo Cô Tô đã được phối hợp điều phối phương tiện đưa về đất liền hoặc bố trí nơi lưu trú an toàn tuyệt đối trước khi bão ảnh hưởng.

Tính đến 22 giờ ngày 4/7, toàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người. Thiệt hại về vật chất chủ yếu bao gồm: hệ thống cây xanh đô thị bị gãy đổ cục bộ với số lượng lớn; một số mái tôn của nhà dân và công trình phụ trợ bị lật mái; hệ thống cột điện hạ thế, cột điện nhỏ tại các vùng ven biển bị ảnh hưởng gây gián đoạn lưới điện cục bộ; xuất hiện tình trạng ngập úng tại các tuyến phố trũng thấp do mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao.

Các lực lượng xung kích tại chỗ đang tích cực dọn dẹp hiện trường để thông suốt giao thông ngay trong đêm./.

Bão số 1 đi vào khu vực bờ biển Móng Cái, đề phòng gió mạnh, mưa lớn, lũ quét Hồi 19 giờ ngày 4/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông; trên vùng bờ biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11.