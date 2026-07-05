Quảng Ninh: Toàn bộ 11 thuyền viên gặp nạn do bão số 1 được đưa vào bờ an toàn

Khoảng 22 giờ ngày 4/7, ở khu vực Cảng Vạn Ninh, lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ thành công và đưa 11 thuyền viên trên 6 tàu cá bị trôi dạt do ảnh hưởng của bão số 1 vào nơi tránh trú an toàn tại phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh.

Trong quá trình tuần tra tại khu vực Cảng Vạn Ninh, lực lượng công an và Ban Chỉ huy Quân sự phường Móng Cái 2 phát hiện 6 tàu cá bị sóng lớn, gió mạnh đánh trôi dạt vào khu vực ven cảng.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp do bão số 1 gây mưa to và gió lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Móng Cái 2 lập tức chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tiếp cận hiện trường, đưa toàn bộ thuyền viên vào bờ, đồng thời bố trí nơi lánh nạn, chăm sóc y tế và cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết tại Nhà Văn hóa khu Đông, phường Móng Cái 2.

Qua rà soát và kiểm tra sức khỏe, toàn bộ 11 thuyền viên trên 6 phương tiện (gồm 7 người quê ở phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; 3 người quê Thanh Hóa và 1 người quê Hải Phòng) đều được bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng.

Ngay trong đêm, lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trực tiếp đến thăm hỏi, động viên tinh thần các thuyền viên gặp nạn, đồng thời chỉ đạo tiếp tục triển khai phương án bảo vệ phương tiện, sẵn sàng biện pháp ứng phó cao độ trong trường hợp thiên tai tiếp tục có những diễn biến phức tạp.

Do ảnh hưởng trực tiếp từ hoàn lưu bão số 1, từ chiều tối 4/7 đến ngày 5/7, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra mưa to đến rất to kèm theo gió giật mạnh, trong đó, khu vực các phường Móng Cái ghi nhận lượng mưa lớn, sức gió duy trì ở mức cấp 9, giật cấp 11 và tại Cô Tô đạt cấp 8, giật cấp 10.

Mặc dù tâm bão số 1 đã dịch chuyển lên khu vực biên giới và đi vào địa phận phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) vào rạng sáng 5/7 rồi suy yếu dần song các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp tục duy trì lực lượng thường trực 24/24 giờ, tập trung khắc phục nhanh sự cố về điện lưới, thông tuyến giao thông tại vị trí xung yếu, đồng thời tích cực triển khai biện pháp ứng phó nguy cơ ngập úng đô thị, sạt lở đất và lũ quét do mưa lớn kéo dài./.

Quảng Ninh: Khắc phục hậu quả bão số 1, sớm khôi phục cấp điện cho Cô Tô Tại Móng Cái, mưa lớn kèm gió giật cấp 9-10 đã làm khoảng 850 cây xanh bị gãy đổ, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng mái tôn và gây ngập cục bộ tại các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3.