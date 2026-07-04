Hà Nội bác tin đồn người dưới 18 tuổi bị cấm đi xe máy từ 15/8/2026

Tối 4/7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội khẳng định thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội cho rằng từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi không được điều khiển xe gắn máy, xe máy điện là sai sự thật, không đúng quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị phát hiện nhiều tài khoản và trang mạng xã hội Facebook đăng tải, chia sẻ nội dung cho rằng: Khi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/8/2026, thì người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi sẽ bị cấm điều khiển xe gắn máy, xe máy điện.

Sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành, Phòng Cảnh sát giao thông khẳng định đây là thông tin không chính xác, có thể gây hiểu nhầm trong dư luận. Cụ thể, Điều 6 - Nghị định số 238/2026/NĐ-CP chỉ sửa đổi quy định về xử phạt vi phạm hành chính tại điểm a khoản 4 Điều 18 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP theo hướng thay cụm từ "điều khiển xe môtô có dung tích xilanh từ 50cm3 trở lên hoặc có công suất động cơ điện từ 4kW trở lên" bằng "điều khiển xe môtô và các loại xe tương tự xe môtô."

Việc sửa đổi này nhằm thống nhất cách xác định đối tượng vi phạm đối với hành vi điều khiển xe môtô khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật, không phải là quy định cấm người từ đủ 16 tuổi điều khiển xe gắn máy.

Đáng chú ý, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội nhấn mạnh điểm a khoản 1 Điều 59 của Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ quy định rõ người từ đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy.

Vì vậy, Nghị định số 238/2026/NĐ-CP không sửa đổi quy định của Luật về độ tuổi được phép điều khiển xe gắn máy, cũng không thay đổi việc phân loại phương tiện theo quy định hiện hành.

Theo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ năm 2024, xe môtô và xe gắn máy là hai loại phương tiện khác nhau. Trong đó, xe gắn máy là phương tiện có vận tốc thiết kế không quá 50 km/giờ; nếu sử dụng động cơ nhiệt thì dung tích xilanh không quá 50cm3, còn nếu sử dụng động cơ điện thì công suất không quá 4kW.

Từ các căn cứ trên, Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chủ động kiểm chứng thông tin từ các văn bản quy phạm pháp luật và các kênh thông tin chính thống của cơ quan Nhà nước trước khi chia sẻ trên mạng xã hội; không đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Đồng thời, phụ huynh và học sinh cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; chỉ điều khiển phương tiện phù hợp với độ tuổi, điều kiện theo quy định và tuân thủ các quy tắc giao thông để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng./.

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