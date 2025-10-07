Rèn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 6/10, nhằm thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trường Trung tiểu học Việt Anh (phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ; Công an phường Phú Lợi và các đơn vị khác tổ chức chương trình ngoại khóa đầu năm học 2025 – 2026 với chủ đề “Kỷ luật, sáng tạo, kết nối, khám phá”.

Việc đưa kỹ năng lái xe an toàn và phòng tránh tai nạn giao thông vào trường học được đánh giá là giải pháp bền vững nhằm xây dựng văn hóa giao thông học đường, giúp học sinh hình thành ý thức chấp hành pháp luật ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động được Cục Cảnh sát giao thông (C08), Bộ Công an triển khai đến công an các địa phương trên toàn quốc. Với tinh thần “Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân – Lớn khôn từ những bài học nhỏ nhất”, chương trình hướng đến giúp học sinh rèn luyện ý thức kỷ luật, kỹ năng an toàn và kỹ năng sống thực tiễn thông qua năm trạm trải nghiệm: đội hình – đội ngũ và rèn luyện kỷ luật; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; lái xe an toàn; luật trật tự an toàn giao thông đường bộ; kỹ năng y tế và sơ cấp cứu.

Chương trình ngoại khóa đầu năm học 2025 – 2026 với chủ đề “Kỷ luật, sáng tạo, kết nối, khám phá”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại trạm đội hình – đội ngũ, học sinh được hướng dẫn các thao tác cơ bản nhằm hình thành tác phong gọn gàng, kỷ luật. Trạm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giúp các em học cách thoát hiểm và xử lý tình huống khẩn cấp. Trong khi đó, trạm lái xe an toàn và luật giao thông đường bộ cung cấp kiến thức về quy tắc giao thông, nhận diện biển báo, thực hành điều khiển xe đạp, xe máy điện đúng cách. Ở trạm kỹ năng y tế, học sinh được hướng dẫn cách sơ cứu vết thương, chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Theo đại diện Ban giám hiệu Trường Trung tiểu học Việt Anh, hoạt động ngoại khóa này là điểm nhấn mở đầu năm học, góp phần giúp học sinh không chỉ học tập lý thuyết mà còn được “thực hành để trưởng thành”, từng bước hình thành ý thức công dân và năng lực tự bảo vệ bản thân trong đời sống.

Tại Trường Trung tiểu học Việt Anh, các học sinh và thầy cô được rèn luyện kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa qua, Cục Cảnh sát giao thông đã tổ chức thí điểm chương trình hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh tại một số địa phương, xây dựng chương trình giảng dạy, tài liệu hướng dẫn thực hành và tập huấn cho 149 cán bộ Cảnh sát giao thông”.

C08 cũng đã phối hợp với Vụ Học sinh – Sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) thống nhất nội dung triển khai, bảo đảm việc hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn được lồng ghép phù hợp vào các hoạt động giáo dục kỹ năng sống.

Để thực hiện hiệu quả, C08 đề nghị Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và công an cấp xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh, trong đó lực lượng Cảnh sát giao thông đóng vai trò nòng cốt. Đồng thời, các đơn vị cần tham mưu cho Ban Giám đốc công an địa phương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai đồng bộ đến 100% học sinh các trường trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, căn cứ tình hình thực tế có thể mở rộng sang các khối lớp khác./.