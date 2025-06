Nâng cao kỹ năng lái xe an toàn cho tài xế xe máy công nghệ ở Việt Nam

Tổ chức AIP Foundation vừa hợp tác với Quỹ An toàn Đường bộ Toàn cầu, Ngân hàng Thế giới và Grab Việt Nam triển khai chương trình tập huấn toàn diện dành cho người điều khiển xe máy nhằm giảm thiểu những rủi ro và nâng cao kỹ năng lái xe an toàn cho tài xế xe máy công nghệ trong ngày 17-18/6 tại Vĩnh Phúc và Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo tình hình an toàn Đường bộ Toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), va chạm giao thông đường bộ gây ra 1,2 triệu ca tử vong mỗi năm và là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất đối với nhóm người trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 29 tuổi trên toàn cầu.

Mặc dù số phương tiện ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình chỉ chiếm 60% tổng số phương tiện đã đăng ký trên thế giới, tuy nhiên, số ca tử vong do va chạm giao thông đường bộ tại đây lại chiếm tới 92% số ca tử vong do va chạm giao thông đường bộ toàn cầu trong giai đoạn từ năm 2008-2020.

Đặc biệt, có gần 21% tổng số ca tử vong do va chạm giao thông đường bộ được báo cáo trong khảo sát có liên quan đến các phương tiện 2 hoặc 3 bánh chạy bằng động cơ, như xe máy, xe gắn máy hoặc xe tay ga. Ở các quốc gia như Việt Nam, với tỷ lệ tăng nhanh và thời gian di chuyển dài, người điều khiển xe máy thương mại cần được ưu tiên đảm bảo an toàn.

Chương trình tập huấn cho các tài xế xe máy công nghệ được xây dựng dựa trên ý kiến phản hồi của các tài xế Grab Việt Nam. Chương trình được thiết kế tích hợp đào tạo lý thuyết và thực hành để nâng cao kỹ năng lái xe an toàn cho tài xế, từ đó góp phần giảm thiểu va chạm giao thông và thúc đẩy các hành vi lái xe an toàn. Các chủ đề được ưu tiên lựa chọn là kỹ thuật vận hành xe máy, kỹ năng lái xe phòng thủ, các quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Ngoài ra, các tài xế đã học hỏi kiến thức và các kỹ năng mới thông qua thực hành, mô phỏng các tình huống thực tế mà họ có thể gặp phải tại các trung tâm đào tạo tiên tiến của Honda Việt Nam. Chương trình này trang bị cho người tham gia những kiến thức và kỹ năng an toàn nâng cao để bảo vệ họ và hành khách của họ; đóng góp vào sáng kiến “các phương pháp tiếp cận đổi mới để cải thiện an toàn cho người điều khiển xe máy” của Ngân hàng Thế giới.

“Sáng kiến này hướng đến việc cải thiện an toàn cho tất cả các nhóm liên quan, từ việc các tài xế cá nhân sẽ có được các kỹ năng thiết yếu, đến việc các công ty đặt xe như Grab sẽ tích hợp an toàn sâu hơn vào hoạt động của họ, và cuối cùng mang lại lợi ích cho tất cả mọi người và doanh nghiệp sử dụng hệ thống giao thông. Chúng tôi đang xây dựng một hệ sinh thái giao thông an toàn hơn, có trách nhiệm hơn cho mọi người trên khắp Việt Nam,” bà Mirjam Sidik, Giám đốc điều hành tại Tổ chức AIP Foundation chia sẻ.

Tài xế học kỹ năng lái xe an toàn thông qua trang thiết bị mô phỏng tình huống. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhấn mạnh sự an toàn của đối tác tài xế và hành khách luôn được đặt lên ưu tiên hàng đầu, theo bà Lý Thụy Bích Huyền, Giám đốc Vận hành của Grab Việt Nam, sáng kiến “các phương pháp tiếp cận đổi mới để cải thiện an toàn cho người điều khiển xe máy” của Ngân hàng Thế giới nhằm thể hiện cam kết và nỗ lực của Grab trong việc xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh và bền vững tại Việt Nam, đồng thời còn trang bị thêm cho các đối tác tài xế những kiến thức, kỹ năng và sự hỗ trợ cần thiết.

Thông qua chương trình, bà Huyền tin tưởng, đối tác tài xế Grab sẽ có thêm nền tảng và tự tin hơn để có thể hoạt động hiệu quả và thực hiện những chuyến xe an toàn./.

