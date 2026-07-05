Bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ em ở Sơn La rồi bỏ trốn sang Lào Cai

Theo Công an tỉnh Lào Cai, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an tỉnh Sơn La, Công an cấp xã bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ em, đồng thời giải cứu an toàn cho cháu bé bị bắt cóc.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 4/7, Công an tỉnh Lào Cai nhận được đề nghị phối hợp từ Công an tỉnh Sơn La về việc truy bắt một đối tượng vừa thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em tại khu vực bản Kẻ, xã Ngọc Chiến (Sơn La), sau đó, bỏ trốn theo hướng sang tỉnh Lào Cai.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sơn La và Công an các xã giáp ranh trên tuyến đường đối tượng có thể di chuyển, khẩn trương rà soát lộ trình bỏ trốn, xác minh mối quan hệ của đối tượng và gia đình bị hại, tập trung truy xét, dựng lại toàn bộ hành trình gây án và tẩu thoát.

Chỉ sau gần 3 giờ đồng hồ từ khi tiếp nhận thông tin, đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 4/7, lực lượng phối hợp của hai tỉnh, Công an xã Trạm Tấu đã bắt giữ thành công đối tượng khi đang lẩn trốn tại bản Cang Dông, xã Trạm Tấu, kịp thời giải cứu cháu bé, bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng và sức khỏe.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Hà Văn Tý, sinh năm 1996, trú tại bản Lụ 1, phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai, hiện ở tại bản Cang Dông, xã Trạm Tấu.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 4/7, Tý điều khiển xe môtô không gắn biển kiểm soát từ bản Bủng, xã Mường Bú, tỉnh Sơn La về nhà.

Khi đi qua khu vực bản Kẻ, xã Ngọc Chiến, đối tượng phát hiện 4 cháu nhỏ đang bán dưa ven đường nên dừng xe mua dưa.

Lợi dụng sơ hở, đối tượng đã bắt cóc cháu Thào Thị A. (sinh năm 2020) rồi nhanh chóng đưa cháu bé bỏ trốn về hướng tỉnh Lào Cai.

Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Sơn La tiếp tục xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật.

Việc bắt giữ nhanh đối tượng thể hiện tinh thần chủ động, sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa Công an hai tỉnh, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng cho cháu bé, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn các tỉnh miền núi./.

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