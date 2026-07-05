Hà Nội đồng bộ các giải pháp triển khai vùng phát thải thấp

Thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai các nhiệm vụ thực hiện Đề án vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1, hướng tới giảm ô nhiễm không khí và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng "0."

Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ngành sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: quan trắc và giám sát chất lượng không khí; tổ chức lại giao thông; phát triển vận tải công cộng, điểm trung chuyển, trạm sạc cho phương tiện sử dụng năng lượng sạch đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ chuyển đổi từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện xanh.

Lực lượng công an sẽ ứng dụng hệ thống camera và cơ sở dữ liệu để giám sát, bảo đảm việc triển khai đúng lộ trình và đối tượng./.