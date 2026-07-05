Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa 54 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát

Đến ngày 4/7 (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ của Quân đội nhân dân Việt Nam đã phối hợp với lực lượng Venezuela đưa tổng cộng 54 thi thể nạn nhân ra khỏi các công trình bị sập sau trận động đất kép xảy ra tại bang La Guaira.

Trong ngày 4/7, đoàn cứu hộ Việt Nam tiếp tục chia thành nhiều mũi triển khai tìm kiếm tại khu vực Playa Grande, đưa thêm 9 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Ngoài công tác tìm kiếm cứu nạn, đoàn còn hỗ trợ người dân địa phương di chuyển tài sản, đồng thời khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Trước đó, sáng 3/7 (giờ địa phương), lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với lực lượng Venezuela sử dụng thiết bị chuyên dụng phát hiện tín hiệu nghi có sự sống bên trong một tòa nhà bị đổ sập tại Playa Grande. Ngay sau đó, các lực lượng đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm xuyên ngày đêm với hy vọng cứu được người còn mắc kẹt.

Anh Oscar Fernandez cảm ơn bộ đội Việt Nam đã giúp tìm kiếm và đưa thi thể mẹ anh ra khỏi công trình đổ sập ngày 4/7 (giờ địa phương). (Ảnh: Hoàng Vũ/Vietnam+)

Cuộc tìm kiếm nhận được sự quan tâm đặc biệt của chính quyền và người dân sở tại. Trực tiếp có mặt tại hiện trường trong đêm 3/7, Tư lệnh Lực lượng Dân quân Venezuela Nayade Lockiby Belmonte cảm ơn Việt Nam đã cử lực lượng sang hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng hai nước và khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ.

Sau hơn 10 giờ liên tục mở lối tiếp cận khu vực phát tín hiệu, rạng sáng 4/7, lực lượng cứu hộ Việt Nam đã kiểm tra kỹ vị trí nghi vấn nhưng không phát hiện người còn sống.

Nhiều thân nhân các nạn nhân đã trực tiếp bày tỏ sự biết ơn đối với các chiến sĩ Việt Nam vì đã giúp tìm kiếm, đưa người thân của họ ra khỏi đống đổ nát, góp phần xoa dịu nỗi đau sau thảm họa.

Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm cách mở lối dẫn đến vị trí phát ra tín hiệu nghi có sự sống, đêm 3/7 (giờ địa phương). (Ảnh: Hoàng Vũ/Vietnam+)

Trận động đất kép xảy ra ngày 24/6 tại Venezuela đã khiến gần 3.000 người thiệt mạng, hơn 16.000 người bị thương và nhiều khu dân cư tại bang La Guaira bị tàn phá nặng nề. Nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã cử lực lượng cứu hộ tới hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa./.

Venezuela vinh danh các đoàn cứu hộ quốc tế, gửi thư cảm ơn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Thông qua Đại sứ Việt Nam tại Venezuela, Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez đã trân trọng gửi thư cảm ơn và trao tặng huân chương "Anh hùng Venezuela" tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.