Triều Tiên: Ông Kim Jong Un giám sát thử nghiệm vũ khí trên tàu khu trục mới

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát các cuộc thử nghiệm nhiều hệ thống vũ khí trên tàu khu trục Kang Kon có lượng giãn nước 5.000 tấn, đồng thời chỉ thị hoàn tất quá trình thử nghiệm và đưa tàu vào biên chế Hải quân nước này trong vòng 2 tháng.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5/7 đưa tin hoạt động trên diễn ra trước đó một ngày và ông Kim Jong Un đã theo dõi các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược, pháo hải quân, súng máy tự động cùng các hệ thống tác chiến điện tử được lắp đặt trên tàu khu trục Kang Kon.

Các cuộc thử nghiệm đã được tiến hành nhằm kiểm tra và xác nhận khả năng vận hành, phối hợp của nhiều hệ thống vũ khí trên tàu trong điều kiện tác chiến thực tế.

Phát biểu tại sự kiện, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tăng cường năng lực và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Theo KCNA, ông Kim Jong Un cho biết Bình Nhưỡng sẽ quyết tâm hơn nữa tăng cường năng lực quốc phòng và bảo vệ lợi ích an ninh đất nước thông qua các hành động cụ thể.

Ông Kim cũng chỉ thị hoàn thành các hạng mục thử nghiệm còn lại đối với tàu khu trục Kang Kon một cách nghiêm túc để chính thức đưa vào biên chế Hải quân trong vòng 2 tháng.

KCNA cho biết thêm, cùng ngày, ông Kim đã chủ trì cuộc họp tham vấn về phát triển ngành công nghiệp đóng tàu phục vụ quốc phòng.

Tàu khu trục Kang Kon được Triều Tiên hạ thủy tháng 6/2025. Tháng trước, Bình Nhưỡng cũng đã đưa vào biên chế tàu khu trục Choe Hyon./.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ đạo nâng cao năng lực vũ khí mới Ông Kim Jong Un cho rằng việc tăng cường năng lực quốc phòng là ưu tiên chiến lược trong bối cảnh hiện nay, đồng thời tái khẳng định chủ trương tiếp tục phát triển lực lượng pháo binh và tên lửa.