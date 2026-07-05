Samsung và SK Group đầu tư hơn 3.000 tỷ USD vào bán dẫn và AI

Hai tập đoàn công nghệ hàng đầu Hàn Quốc là Samsung và SK Group vừa công bố kế hoạch đầu tư tổng cộng khoảng 4.755 nghìn tỷ won (hơn 3.000 tỷ USD) nhằm mở rộng năng lực sản xuất chất bán dẫn và hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đây là kế hoạch đầu tư công nghiệp lớn nhất từ trước đến nay của khu vực doanh nghiệp Hàn Quốc, hướng tới củng cố vị thế của nước này trong cuộc cạnh tranh toàn cầu về bán dẫn và AI.

Theo kế hoạch, Samsung sẽ đầu tư khoảng 2.655 nghìn tỷ won (khoảng 1.710 tỷ USD) đến năm 2040 để phát triển các cơ sở sản xuất bán dẫn trong nước.

Trong khi đó, SK Group sẽ đầu tư khoảng 2.100 nghìn tỷ won (khoảng 1.350 tỷ USD) để xây dựng các trung tâm dữ liệu AI và vành đai sản xuất chip nhớ phục vụ các ứng dụng AI.

Bộ Công nghiệp Hàn Quốc cho biết sau khi loại trừ các dự án đã được cam kết và triển khai trước đó, tổng vốn đầu tư mới dự kiến đạt khoảng 1.460 nghìn tỷ won (khoảng 940 tỷ USD).

Điểm nhấn của kế hoạch là việc dịch chuyển trọng tâm đầu tư từ khu vực thủ đô Seoul sang các địa phương, nhằm mở rộng không gian phát triển ngành bán dẫn và giải quyết tình trạng quá tải về hạ tầng.

Hai tập đoàn này dự kiến đầu tư khoảng 825 nghìn tỷ won (khoảng 530 tỷ USD) để xây dựng cụm siêu bán dẫn thứ hai tại khu vực Tây Nam Hàn Quốc, trong đó thành phố Gwangju được xác định là một địa bàn trọng điểm.

Samsung dự kiến xây dựng nhà máy chế tạo chip đầu tiên ngoài khu vực thủ đô Seoul, trong khi SK hynix, công ty sản xuất chip nhớ và bán dẫn của SK Group, sẽ phát triển một cơ sở sản xuất quy mô lớn tại khu vực lân cận, tạo nền tảng cho việc hình thành một trung tâm sản xuất bán dẫn mới của Hàn Quốc.

Khoản đầu tư cũng tập trung mở rộng năng lực sản xuất các dòng chip nhớ tiên tiến như HBM, DRAM và NAND Flash, những sản phẩm đang có nhu cầu tăng mạnh trên thị trường thế giới nhờ sự phát triển của AI.

Samsung và SK hynix hiện là hai nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới, cung cấp sản phẩm cho nhiều tập đoàn công nghệ lớn.

Giới phân tích nhận định nếu triển khai đúng tiến độ, kế hoạch này sẽ thúc đẩy hình thành hệ sinh thái bán dẫn-AI tại các địa phương Hàn Quốc, mở rộng chuỗi cung ứng thiết bị và vật liệu, đồng thời góp phần giảm tập trung công nghiệp tại khu vực thủ đô Seoul./.

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