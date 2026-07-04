CT Group: Hành trình 34 năm tự lực tự cường làm chủ công nghệ chiến lược

CT Group vừa tưng bừng kỷ niệm 34 năm ngày thành lập và công bố nhiều thành tựu mới trong lĩnh vực Khoa học công nghệ, đưa đơn vị này trở thành một tập đoàn công nghệ chuyên sâu (Deep Tech) trong khu vực với 15 công ty công nghệ trong đó có 8 công ty đang dẫn đầu một số ngành công nghệ chiến lược.

Các lĩnh vực bao gồm Máy bay không người lái (UAV); Kinh tế không gian tầm thấp – LAE; Bản sao số Quốc gia 15 tầng; Nhà Robot; Công nghệ sinh học; Trung tâm đổi mới sáng tạo CT Innovation Hub 4.0; Tín chỉ Carbon; Chip bán dẫn; Công nghệ vũ trụ; Công nghệ xe tự hành; Công nghệ AI; Tiền số xanh… Dù còn nhiều khó khăn khi chọn con đường chông gai là tự chủ về công nghệ nhưng dễ dàng nhìn thấy một khí thế tăng tốc mạnh mẽ của 15 công ty công nghệ sâu thuộc CT Group trong 6 tháng đầu năm 2026.

Ở lĩnh vực máy bay không người lái, CT UAV (thành viên của CT Group) đã nghiên cứu, phát triển, sản xuất thành công toàn diện 16 lĩnh vực UAV của Việt Nam như hậu cần, cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, nông – lâm – ngư nghiệp, an ninh, tín chỉ carbon, quảng cáo, chở người và nhiều ngành chuyên biệt khác phục vụ Việt Nam và xuất khẩu.

CT UAV đang vận hành 5 nhà máy sản xuất mọi cấu kiện từ khung thân vỏ, bo mạch, cánh quạt, động cơ, pin... tiêu chuẩn hàng không vũ trụ AS9100D tại Thành phố Hồ Chí Minh và 22 lab tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Pháp, Israel, Đài Loan (Trung Quốc)…, đạt tỷ lệ nội địa hóa trung bình khoảng 87,5% trên các nhóm công nghệ cốt lõi như khí động học, điều khiển bay, composite, pin năng lượng cao, động cơ điện, vi mạch điện tử viễn thông, AI nhận diện – điều khiển thông minh và truyền thông bảo mật. Hiện CT UAV đang sở hữu 172 IP trị giá gần 200 triệu USD.

Đồng thời CT UAV sẽ khánh thành nhà máy UAV tại Hoa Kỳ trong quý 4/2026. CT UAV đề xuất xin làm Nhà máy pin mật độ cao 71 ha, Khu pin Hydrogen 75 ha và Khu liên hợp công nghệ UAV 400 ha tại Tây Ninh.

Về nguồn nhân lực, CT UAV có hơn 900 nhà khoa học, kỹ sư, chuyên gia đến từ Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Israel, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc và sẽ tăng lên 9.000 người trong 2027.

Thương mại hóa, các phát minh sáng chế mới của CT UAV đều nằm ở tầng sâu của ngành UAV hiện đại, từ UAV bầy đàn, UAV siêu cân bằng, UAV tàng hình quản lý năng lượng pin bằng AI, UAV robot.

Là đơn vị tiên phong trong kinh tế không gian tầm thấp tại ASEAN, với GASCO-LAE, CT Group cũng đã chinh phục nền kinh tế không gian tầm thấp với 600 dịch vụ LAE đang triển khai ở Việt Nam và trên toàn cầu. GASCO-LAE đang hoàn tất pháp lý để triển khai xây dựng hạ tầng cho Kinh tế Không gian tầm thấp với một Trung tâm ASEAN tại Trường Chinh – Cộng Hoà, gần nhà ga T3 Sân bay Tân Sơn Nhất, với diện tích lên đến gần 500,000 m2 sàn. Tháng 2/2026, GASCO-LAE sử dụng UAV của CT UAV khánh thành tuyến bay thương mại thường xuyên vượt biển từ Cần Giờ đến Vũng Tàu, đưa TP.HCM trở thành thành phố đầu tiên tại ASEAN có tuyến bay thương mại định kỳ bằng UAV.

Chào mừng 34 năm thành lập Tập đoàn CT Group, ngày 28/6 vừa qua, GASCO-LAE (thành viên của CT Group) phối hợp với Red Bull và ALTA Media triển khai các chuyến bay đem màn hình LED di động dọc sông Sài Gòn. Ngày 3/7, GASCO-LAE hợp tác với một đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức các chuyến bay bằng UAV đáp tự động không dừng trên tàu thủy đang chạy tốc độ cao. Trong thời gian tới GASCO-LAE sẽ triển khai 10.000 chuyến bay trong 600 lĩnh vực tại Việt Nam và các nước trên thế giới. Song song, GASCO-LAE cũng triển khai các sáng kiến quan trọng trong việc phát triển hạ tầng kinh tế, pháp luật, kỹ thuật, phục vụ Kinh tế không gian như quy hoạch hệ thống, xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế, hệ thống quy định, phát triển hệ thống radar, hệ thống thu – phát video trong vùng sóng yếu, đặc biệt là Chip tuân thủ là một phát minh trọng yếu không thể thiếu được trong Nền kinh tế không gian tầm thấp.

Trong lĩnh vực bản sao số quốc gia 15 tầng, công ty NDT 15 (thành viên của CT Group) tăng tốc rõ rệt với kế hoạch mở rộng thị trường theo hai hướng B2G và B2B. Công ty tập trung vào đô thị thông minh, du lịch, nông nghiệp chính xác, thủy sản, môi trường – thảm họa, carbon MRV, quản lý rừng, cảng biển và khu công nghiệp. Đây là thế giới số song sinh đa tầng giúp AI phát huy tối đa hiệu quả một cách hữu ích, có quy hoạch, có kiểm soát, giúp tăng trưởng GDP bền vững.

Ở mảng công nghệ sinh học, VGCT (thành viên của CT Group) liên tục gây chấn động thị trường với các sản phẩm đi vào thương mại hóa thuộc top đầu thế giới như: Tháng 4/2026, VGCT công bố công nghệ ghép giác mạc sinh học từ động vật cho người và ký kết hợp tác với Hội Nhãn khoa Việt Nam, giúp cho hơn 6 triệu người mù ASEAN có lại cuộc sống, không chỉ gia tăng GDP mà còn tăng chỉ số hạnh phúc cho xã hội và người dân. VGCT cũng chuẩn bị ra mắt Trung tâm nghiên cứu chuyên sâu CTK chuyên điều trị ung thư cá thể hóa với các giải pháp mới nhất của thế giới.

Công nghệ ghép giác mạc sinh học từ động vật cho người được công bố tại Hội thảo Khoa học Quốc tế về Giác mạc sinh học vào tháng 4/2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với ngành bán dẫn, CT Group đang đầu tư hệ sinh thái bán dẫn toàn trình hoàn chỉnh bao gồm: Công nghệ thiết kế chip bán dẫn, triển khai nhà máy quang khắc chip Công nghệ GaN (nhóm III-V Compound) và các nhà máy ATP (lắp ráp, kiểm thử, đóng gói).

Với công nghệ không gian, CT Verse (thành viên của CT Group) tập trung phát triển vệ tinh quang học, công nghệ RF, 5G/6G, radar và anten và tàu lặn không người lái. Trong 6 tháng đầu năm 2026, công ty đã hoàn thiện mẫu radar 76 GHz, phát triển giải thuật phát hiện vật thể trong không gian 3D và mở rộng nghiên cứu sang phương tiện mang bầy đàn UAV, AUV, ROV, USV và bản sao số thềm lục địa.

Trong lĩnh vực tín chỉ carbon, CCTPA (thành viên của CT Group) đang xúc tiến các nhóm dự án tại 9 tỉnh, thành với khoảng 12 nhóm dự án liên quan đến rừng, chiếu sáng công cộng, giảm nhẹ phát thải, nông nghiệp bền vững, thủy sản, biochar và dữ liệu carbon. Các sản phẩm, công nghệ như CarbonFly, Catalyst, dMRV, UAV và LiDAR được triển khai nhằm hỗ trợ thị trường tín chỉ carbon minh bạch, chuẩn hóa và phù hợp xu thế kinh tế xanh.

Nhìn lại 34 năm kiên cường phấn đấu với ý chí Việt Nam tự lực tự cường, ngày nay, CT Group đang tăng tốc phát triển đồng loạt cả một hệ sinh thái công nghệ chuyên sâu hoàn chỉnh, tương hỗ mạnh mẽ lẫn nhau, tạo thế vững chãi của một chiến lược tự chủ.

“Chúng tôi đã chấp nhận nhiều gian khổ để phát triển các công nghệ chiến lược và xây dựng nhiều nhà máy, phòng thí nghiệm công nghệ chiến lược trong nhiều năm qua. Những thành tựu hôm nay là kết quả của bao công sức, mồ hôi, ý chí quyết tâm và sự cống hiến âm thầm, hoàn toàn của nhiều thế hệ con người CT Group như tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW,” ông Trần Kim Chung - Chủ tịch CT Group, chia sẻ./.

Thủ tướng: Hoan nghênh CT Group đi thẳng vào phát triển công nghệ tiên tiến Thủ tướng đánh giá cao Tập đoàn CT Group đã nỗ lực, quyết tâm và có chương trình, kế hoạch đầu tư, phát triển đi thẳng vào các công nghệ tiên tiến, phù hợp với chiến lược phát triển của đất nước.