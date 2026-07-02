Phú Thọ gỡ điểm nghẽn, tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp

Ngày 2/7, tại Hội nghị kết nối Ngân hàng-Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2026, các đại biểu cho rằng để khơi thông dòng vốn phục vụ phát triển kinh tế, bên cạnh việc bảo đảm nguồn tín dụng, cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, nâng cao khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp.

Bà Trương Thu Hòa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 4, cho biết tăng trưởng tín dụng trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 6,2% so với cuối năm 2025.

Chương trình kết nối Ngân hàng-Doanh nghiệp tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần triển khai chính sách tiền tệ, tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, đồng thời tạo kênh kết nối giữa các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong tháo gỡ khó khăn về tiếp cận vốn.

Tuy nhiên, việc tiếp cận tín dụng vẫn còn một số vướng mắc. Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực tài chính, quản trị còn hạn chế; nhiều doanh nghiệp chưa xây dựng được phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, thiếu tài sản bảo đảm hoặc chưa đáp ứng các điều kiện vay vốn.

Bên cạnh đó, một số dự án còn vướng mắc về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, ảnh hưởng đến quá trình thẩm định và giải ngân vốn vay.

Theo bà Trương Thu Hòa, hệ thống các tổ chức tín dụng cơ bản bảo đảm khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế. Để nâng cao khả năng hấp thụ vốn và thúc đẩy tăng trưởng, cần tăng cường phối hợp giữa ngành Ngân hàng với các sở, ngành, địa phương trong tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; đồng thời doanh nghiệp cần nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính và xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi để đáp ứng điều kiện tiếp cận tín dụng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho rằng hệ thống ngân hàng hiện cơ bản có khả năng đáp ứng nhu cầu vốn đối với các dự án đủ điều kiện; điểm nghẽn hiện nay không phải là thiếu nguồn vốn mà là khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp và việc giải quyết thủ tục hành chính còn chậm, khiến dòng vốn chưa được đưa vào nền kinh tế nhanh và hiệu quả.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh tỉnh cần đồng thời khơi thông ba "dòng chảy" gồm dòng vốn, dòng đầu tư và dòng cải cách thủ tục hành chính.

Ông Trần Duy Đông đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 4 và các tổ chức tín dụng tiếp tục ổn định mặt bằng lãi suất, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian thẩm định, giải ngân; chuyển từ tư duy "cấp tín dụng" sang "đồng hành phát triển doanh nghiệp," quan tâm hơn đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp khởi nghiệp; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng.

Ông Trần Duy Đông cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, môi trường và các thủ tục pháp lý; không để thủ tục hành chính làm ách tắc dòng vốn hoặc làm lỡ cơ hội đầu tư của doanh nghiệp.

Cùng đó, cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi và sử dụng vốn đúng mục đích để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng.

Kết luận hội nghị, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Phú Thọ cũng như những nỗ lực của ngành Ngân hàng trong hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Đến cuối tháng 6/2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn đạt trên 391 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% so với cuối năm 2025; cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh cũng chỉ ra một số khó khăn trong hoạt động tín dụng, chủ yếu xuất phát từ năng lực tài chính và quản trị của doanh nghiệp, vướng mắc về tài sản bảo đảm, thủ tục pháp lý của dự án và thủ tục hành chính.

Việc tháo gỡ những điểm nghẽn này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Ngân hàng, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp tăng trưởng tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước; hướng dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng; đơn giản hóa thủ tục cho vay, đẩy mạnh chuyển đổi số, duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý và triển khai hiệu quả Chương trình kết nối Ngân hàng-Doanh nghiệp.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành phối hợp tháo gỡ vướng mắc về đất đai, đầu tư, xây dựng và thủ tục hành chính; các doanh nghiệp chủ động minh bạch tài chính, nâng cao năng lực quản trị, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi để đáp ứng điều kiện tiếp cận vốn tín dụng./.

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