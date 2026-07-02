Samsung hỗ trợ doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Ngày 2/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Bộ Công Thương và Samsung Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025 và ký kết Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2026-2030, khởi động Chương trình năm 2026.

Theo đại diện Samsung Việt Nam, trong giai đoạn 2020-2025, chương trình hợp tác đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Bắc Ninh thông qua các chương trình tư vấn cải tiến doanh nghiệp, phát triển nhà máy thông minh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Những sáng kiến này đã góp phần nâng cao năng lực nội tại, tăng cường sức cạnh tranh và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp Việt Nam.

Thông qua việc cử các chuyên gia giàu kinh nghiệm trực tiếp tư vấn tại doanh nghiệp, Samsung đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ lỗi trong sản xuất, đồng thời tối ưu hóa hoạt động vận hành. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã từng bước ứng dụng thành công hệ thống IoT trong thu thập và phân tích dữ liệu theo thời gian thực, qua đó nâng cao khả năng giám sát, điều hành và ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Đặc biệt, chương trình còn góp phần thay đổi tư duy quản trị sản xuất của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ phương thức quản lý thủ công sang mô hình quản trị hiện đại, minh bạch và dựa trên dữ liệu. Đây là yếu tố then chốt giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Samsung Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững.

Theo khuôn khổ hợp tác mới, các chương trình tư vấn cải tiến doanh nghiệp, tư vấn phát triển nhà máy thông minh, tư vấn khuôn mẫu thông minh và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ tiếp tục được triển khai. Các chương trình này được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp Bắc Ninh nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy nhanh chuyển đổi số và tăng cường khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Cha Ji Ho, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Trung tâm Mua hàng Samsung Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Vietnam+)

Theo ông Cha Ji Ho, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Trung tâm Mua hàng Samsung Việt Nam, trong hơn 5 năm qua, Samsung Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và tỉnh Bắc Ninh để hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực quản trị và khả năng đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Thông qua thỏa thuận hợp tác mới giai đoạn 2026-2030, Samsung Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Bắc Ninh và cộng đồng doanh nghiệp trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu,”ông Cha Ji Ho cho biết./.

Cùng dự án hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh, Samsung đã nỗ lực triển khai các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa trên khắp Việt Nam. Tính đến nay, đã có tổng cộng 379 doanh nghiệp Việt Nam được hỗ trợ tư vấn, tạo nên những cải tiến cụ thể ngay tại hiện trường sản xuất; 406 chuyên gia được đào tạo, bồi dưỡng, trở thành lực lượng nòng cốt thúc đẩy đổi mới tại hiện trường sản xuất...

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