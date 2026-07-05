EU sẵn sàng “mọi kịch bản” trong xử lý căng thẳng thương mại với Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Liên minh châu Âu (EU) đang phát đi tín hiệu cứng rắn hơn trong quan hệ thương mại với Trung Quốc, đồng thời vẫn duy trì cánh cửa đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp cho những bất đồng kéo dài giữa hai bên.

Phát biểu tại thành phố Cork (Ireland), Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen nêu rõ Brussels sẵn sàng dùng mọi công cụ phòng vệ thương mại nếu các cuộc đàm phán với Bắc Kinh không đạt kết quả.

Theo bà, đối thoại là cần thiết nhưng phải mang lại kết quả cụ thể. Hiện 27 quốc gia thành viên EU đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra và sở hữu đầy đủ các công cụ cần thiết để bảo vệ lợi ích kinh tế của khối nếu thương lượng thất bại.

Người đứng đầu EC đưa ra tuyên bố trên sau khi Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào khởi động vòng đàm phán mới đầu tuần này nhằm tìm kiếm giải pháp cho các tranh chấp thương mại giữa hai bên.

EU và Trung Quốc đặt mục tiêu đạt được những kết quả đàm phán cụ thể đầu tiên vào tháng 10 tới, thời điểm ông Maros Sefcovic dự kiến sẽ tới thăm Trung Quốc.

Việc EU đưa ra quan điểm cứng rắn và đặt ra lộ trình đàm phán ngắn cho thấy châu Âu đang rất sốt ruột trước tình trạng mất cân bằng thương mại kéo dài với Trung Quốc.

Phía sau lập trường cứng rắn hơn của Brussels là mối quan ngại về việc bảo vệ thị trường chung châu Âu trước những hành vi bị cho là làm méo mó cạnh tranh.

EU cho rằng các khoản trợ cấp của Chính phủ Trung Quốc dành cho doanh nghiệp trong nước đang tạo ra môi trường cạnh tranh không công bằng và những rào cản đang khiến các doanh nghiệp châu Âu khó tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Trên thực tế, những cáo buộc này đã có từ lâu nhưng hiện nay đang ngày càng trở nên cấp thiết hơn khi có nhiều quốc gia thành viên EU yêu cầu tăng cường các công cụ phòng vệ thương mại của khối để ứng phó nhanh chóng với các hành vi cạnh tranh không bình đẳng.

Áp lực đối với EU càng gia tăng khi thâm hụt thương mại với Trung Quốc tiếp tục mở rộng. Theo số liệu của Brussels, con số thâm hụt thương mại hiện đã vượt quá 1 tỷ euro/ngày.

EU cho rằng tình trạng này phần lớn bắt nguồn từ những chính sách và thực tiễn thương mại thiếu công bằng từ phía Bắc Kinh, theo đánh giá của khối này.

Trong bối cảnh đó, EC đang theo đuổi chiến lược vừa duy trì đối thoại với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn thứ hai của EU, vừa quyết tâm sử dụng các công cụ mạnh hơn để bảo vệ lợi ích kinh tế châu Âu nếu thương lượng không đạt kết quả./.

Quan hệ thương mại EU-Trung Quốc có thể bước vào giai đoạn căng thẳng EU cần thay đổi căn bản cách tiếp cận đối với Trung Quốc và thiết lập môi trường cạnh tranh bình đẳng hơn, trong đó các khoản trợ cấp của nhà nước không được làm méo mó thị trường.