Hơn 130 tổ chức tại Argentina tuyên bố đoàn kết với Cuba

Ngày 4/7, hơn 130 tổ chức chính trị, công đoàn, xã hội, tôn giáo, luật gia và nhân quyền tại Argentina đã ra tuyên bố bày tỏ đoàn kết mạnh mẽ với Cuba, đồng thời lên án lệnh cấm vận kéo dài của Mỹ đối với quốc đảo Caribe.

Theo phóng viên TTXVN tại Argentina, trong cuộc míttinh thuộc khuôn khổ chiến dịch “Chúng tôi sát cánh cùng Cuba” diễn ra tại Buenos Aires, các tổ chức tham gia đã ra tuyên bố ủng hộ Cuba, trong đó nhấn mạnh rằng Cuba đã phải hứng chịu cuộc bao vây kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ suốt 66 năm qua, một trong những lệnh cấm vận kéo dài nhất trong lịch sử hiện đại.

Tuyên bố khẳng định "Cuba không đơn độc" và kêu gọi Mỹ đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Thư ký Trung tâm Công nhân Argentina (CTA-A) Hugo Godoy khẳng định Cuba luôn là biểu tượng của hòa bình và đoàn kết quốc tế, đồng thời nhắc lại việc nước này từng tiếp nhận nhiều người Argentina lưu vong trong thời kỳ chế độ độc tài giai đoạn 1976-1983.

Đại diện nhiều tổ chức xã hội và chính trị Argentina cũng chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Cuba, cho rằng các lệnh hạn chế tài chính và thương mại đang gây tác động nghiêm trọng đến đời sống người dân, cản trở hoạt động viện trợ nhân đạo và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng trên đảo.

Theo tuyên bố, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa Cuba trở lại danh sách các quốc gia bị coi là tài trợ khủng bố và siết chặt các biện pháp trừng phạt trong năm nay, tình hình kinh tế của Cuba tiếp tục chịu nhiều sức ép.

Tuyên bố nhấn mạnh chính sách này đã xâm phạm quyền phát triển, quyền hòa bình và quyền tự quyết của nhân dân Cuba và cộng đồng quốc tế cần tiếp tục ủng hộ chủ quyền, độc lập của quốc đảo Caribe./.

LHQ hỗ trợ chương trình cung cấp bữa ăn học đường ở Cuba Chương trình đặt mục tiêu huy động nguồn lực nhằm giải quyết các ưu tiên xã hội như an ninh lương thực và các dự án đầu tư nhằm tăng cường năng lực sản xuất của Cuba.

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