Mỹ tưng bừng kỷ niệm 250 năm Quốc khánh với nhiều hoạt động trên cả nước

Nước Mỹ ngày 4/7 bước vào cao điểm chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm thông qua Tuyên ngôn Độc lập, với hàng loạt sự kiện chính trị, văn hóa và quân sự diễn ra trên khắp cả nước.

Trong thông điệp nhân dịp này, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi người dân đoàn kết, khẳng định nước Mỹ đang bước vào "Kỷ nguyên Hoàng kim mới" và cam kết tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo vệ chủ quyền và duy trì vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Trump mở đầu các hoạt động bằng chuyến thăm Núi Rushmore (bang South Dakota) ngày 3/7, trước khi trở về Washington vào rạng sáng 4/7 để chủ trì đại lễ "Salute to America" tại khu quảng trường quốc gia National Mall.

Bài phát biểu của ông dự kiến vào 9 giờ 45 tối cùng ngày sẽ điểm lại chặng đường 250 năm phát triển của nước Mỹ, đồng thời trình bày tầm nhìn cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Sau đó là màn trình diễn của các máy bay quân sự, chuyên cơ Air Force One cùng chương trình bắn pháo hoa quy mô lớn.

Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng cực đoan đã ảnh hưởng đến một số hoạt động. Ban tổ chức buộc phải hủy cuộc diễu hành Quốc khánh truyền thống tại thủ đô Washington sau khi Cơ quan Khí tượng Quốc gia cảnh báo nhiệt độ có thể lên tới 39 độ C, trong khi chỉ số nhiệt dao động ở mức 43-46 độ C.

Người dân di chuyển quanh khu vực National Mall, Washington D.C trong bối cảnh đợt nắng nóng cực đoan đã buộc ban tổ chức điều chỉnh lịch nhiều hoạt động kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ và hủy cuộc diễn hành dự kiến diễn ra ngày 4/7. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

Thị trưởng Washington D.C, bà Muriel Bowser cho biết quyết định được đưa ra nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Tại New York, không khí lễ hội vẫn diễn ra sôi động với cuộc duyệt thuyền buồm quốc tế quy tụ hàng chục tàu huấn luyện và tàu hải quân đến từ hơn 20 quốc gia, các màn trình diễn của đội bay Blue Angels và chương trình bắn pháo hoa thường niên của Macy's. Nhiều người dân và du khách bày tỏ niềm tự hào về lịch sử lập quốc cũng như những giá trị mà nước Mỹ theo đuổi.

Nhân dịp Quốc khánh, Tổng thống Trump cũng công bố tuyên cáo chính thức kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập, nhấn mạnh vai trò của các vị Quốc phụ, tinh thần độc lập và những thành tựu của nước Mỹ trong suốt hai thế kỷ rưỡi qua.

Ông Trump khẳng định chính quyền sẽ tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học lượng tử, năng lượng và chinh phục không gian, đồng thời kêu gọi người dân gìn giữ các giá trị truyền thống của quốc gia.

Song song với các hoạt động kỷ niệm, Nhà Trắng cũng nhấn mạnh những kết quả kinh tế gần đây. Trong thông điệp gửi người dân, Tổng thống Trump cho biết các chỉ số S&P 500, Nasdaq và Dow Jones đều khép lại quý với mức tăng mạnh, xuất khẩu tiếp tục lập kỷ lục, thâm hụt thương mại thu hẹp và dòng vốn đầu tư mới trị giá hàng nghìn tỷ USD đang góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm và hỗ trợ thu nhập của người lao động.

Người dân xếp hàng vào khu vực triển lãm trong khuôn khổ Lễ hội Great American State Fair tại Washington D.C., trong khi lực lượng Vệ binh Quốc gia và Ban tổ chức căng mình bảo đảm an ninh, an toàn trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

Một điểm nhấn khác là việc Nhà Trắng chuẩn bị đưa tượng đồng Tổng thống Thomas Jefferson trở lại khuôn viên Nhà Trắng theo mong muốn của Tổng thống Trump. Bức tượng do nhà điêu khắc George Lundeen thực hiện, khắc họa Jefferson đang viết bản dự thảo Tuyên ngôn Độc lập.

Theo giới quan sát, động thái này mang ý nghĩa biểu tượng, nhằm tôn vinh các vị Quốc phụ và nhấn mạnh vai trò của Tuyên ngôn Độc lập trong dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc.

Giới phân tích cho rằng chuỗi hoạt động "America 250" không chỉ là dịp nhìn lại lịch sử hình thành và phát triển của nước Mỹ mà còn được chính quyền Trump sử dụng để truyền tải thông điệp về lòng yêu nước, đoàn kết dân tộc, phục hồi kinh tế và khẳng định vai trò lãnh đạo của Mỹ trong giai đoạn mới./.

Món quà đặc biệt Pháp dành cho Mỹ nhân dịp 250 năm Quốc khánh Theo Lãnh sự quán Pháp tại New York, chương trình được mô tả là một tác phẩm nghệ thuật quy mô lớn, mang đến hình ảnh Tượng Nữ thần Tự do theo cách "chưa từng được công chúng chiêm ngưỡng."