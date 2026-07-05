Maroc và Senegal tham gia cuộc duyệt binh hải quân lớn nhất lịch sử Mỹ

Hai tàu chiến của Maroc và Senegal tham gia cuộc duyệt binh hải quân quốc tế (International Naval Review - INR 250) do hải quân Mỹ tổ chức tại cảng New York và New Jersey nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh 4/7 của nước này.

Đây là cuộc duyệt binh hải quân lớn nhất trong lịch sử Mỹ, quy tụ hơn 100 tàu, trên 30 tàu buồm và khoảng 16.000 quân nhân đến từ nhiều quốc gia.

Theo ban tổ chức, châu Phi có đại diện của 7 quốc gia tham dự. Ngoài 2 tàu chiến trực tiếp vượt Đại Tây Dương đến Mỹ là khinh hạm RMNS Mohammed VI của hải quân Hoàng gia Maroc và tàu tuần tra ngoài khơi Niani của Hải quân Senegal, thì còn có nhiều tàu khác.

Tư lệnh lực lượng hải quân Mỹ tại châu Phi, Đô đốc George Wikoff, cho biết sự hiện diện của các đối tác châu Phi phản ánh mối quan hệ hợp tác lâu dài được xây dựng thông qua các chương trình huấn luyện, trao đổi chuyên môn và phối hợp bảo đảm an ninh trên biển.

RMNS Mohammed VI là một trong những chiến hạm hiện đại nhất của hải quân châu Phi. Đây là khinh hạm đa nhiệm lớp FREMM do tập đoàn Naval Group của Pháp chế tạo và được đưa vào biên chế năm 2014.

Tàu dài 142m, lượng giãn nước khoảng 6.000 tấn, được trang bị tên lửa phòng không Aster 15, tên lửa chống hạm Exocet MM40 Block 3, ngư lôi và pháo hạm 76mm.

Trong khi đó, Niani là chiếc thứ hai thuộc lớp tàu tuần tra ngoài khơi Walo do xưởng đóng tàu Piriou (Pháp) chế tạo cho Senegal.

Ngoài nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế và chống khai thác hải sản trái phép, con tàu còn được trang bị tên lửa chống hạm, hệ thống phòng không tầm ngắn cùng nhiều loại pháo hiện đại, đủ khả năng hoạt động xa bờ.

Theo Hải quân Senegal, việc Niani tham gia hành trình vượt Đại Tây Dương và góp mặt tại cuộc duyệt binh là dấu mốc quan trọng, thể hiện năng lực hoạt động trên phạm vi quốc tế cũng như trình độ chuyên môn của thủy thủ đoàn.

Ngoài Maroc và Senegal, các quốc gia châu Phi khác như Ghana, Bờ Biển Ngà, Cameroon, Guinea Xích Đạo và Kenya cũng sẽ cử đại diện quân sự hoặc quan chức chính phủ tham dự sự kiện./.

Mỹ tưng bừng kỷ niệm 250 năm Quốc khánh với nhiều hoạt động trên cả nước Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi người dân đoàn kết, khẳng định nước Mỹ đang bước vào "Kỷ nguyên Hoàng kim mới" và cam kết tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo vệ chủ quyền...