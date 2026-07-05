Tổng thống Mỹ điện đàm với lãnh đạo Nga, Ukraine trước thềm hội nghị NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/7 đã điện đàm với các nhà lãnh đạo của Nga và Ukraine để thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine, trước thềm hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara.

Các bên cho biết hai cuộc gọi này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Vladimir Putin, cho hay hai tổng thống Nga và Mỹ đã đề cập đến vấn đề giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, đặc biệt là trong bối cảnh ông Trump sắp tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7-8/7.

Ông Ushakov nói thêm rằng hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề khác như Iran và Trung Đông trong cuộc điện đàm kéo dài 85 phút.

Trước đó cùng ngày, trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã cùng nhà lãnh đạo Mỹ thảo luận về cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua tại quốc gia Đông Âu này cũng như các nỗ lực ngoại giao, đồng thời gọi đây là cuộc điện đàm "rất tốt đẹp."

Ông Zelensky nhấn mạnh hiện đang có một triển vọng thực tế để chấm dứt xung đột. Hai bên đã nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi về vấn đề này trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara./.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Mỹ và Ukraine Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva đang chờ phái đoàn Mỹ tới làm việc, sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraine, đồng thời khẳng định sẽ không để Kiev tạo lợi thế trên bàn thương lượng.