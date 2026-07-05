Đôi bạn thân cùng viết tên lên bảng vàng thủ khoa của tỉnh Quảng Trị

Sinh ra ở vùng quê, cùng lớn lên trong tinh thần tự học, kỷ luật và luôn đồng hành, sẻ chia với nhau trên từng chặng đường đến trường, Nguyễn Quang Khải và Lê Anh Vũ đã vượt qua áp lực của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2026 để lần lượt trở thành thủ khoa khối A00 và A01 của tỉnh Quảng Trị.

Thành tích của đôi bạn thân Trường Trung học Phổ thông Hải Lăng không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là câu chuyện đẹp về nghị lực vươn lên và tình bạn cùng nhau chinh phục ước mơ.

Bền bỉ vượt khó, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên

Những ngày qua, ngôi nhà của Nguyễn Quang Khải và Lê Anh Vũ luôn rộn ràng tiếng cười, niềm vui khi liên tục đón thầy cô, bạn bè, người thân và bà con hàng xóm đến chúc mừng.

Niềm vui ấy càng trọn vẹn khi Khải (sinh năm 2008, thôn 4, xã Diên Sanh) đạt 29,25 điểm khối A00, trong đó Toán 10, Vật lý 10, Hóa học 9,25, trở thành thủ khoa khối A00 của tỉnh Quảng Trị; còn Vũ (sinh năm 2008, thôn 3, xã Diên Sanh) đạt 28,75 điểm khối A01 với Toán 10, Vật lí 9,5, Tiếng Anh 9,25, thủ khoa khối A01 của tỉnh.

Điều đặc biệt, cả hai cùng học lớp 12A1, Trường Trung học Phổ thông Hải Lăng và là đôi bạn thân đã luôn đồng hành, động viên, giúp đỡ nhau trong suốt những năm học phổ thông.

Đối với Nguyễn Quang Khải, kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2026 không phải là thành quả đến từ may mắn, mà là “trái ngọt” của nhiều năm bền bỉ nỗ lực trên hành trình chinh phục tri thức.

Sinh ra trong gia đình có bố là cán bộ nông nghiệp, mẹ là giáo viên Trung học cơ sở, Khải có điều kiện thuận lợi hơn nhiều bạn bè khi luôn nhận được sự quan tâm, định hướng từ gia đình. Thế nhưng, em chưa bao giờ xem đó là lợi thế để dựa dẫm.

Bước vào bậc Trung học Phổ thông, Khải xác định tự học mới là yếu tố quyết định. Em đã kiên trì điều chỉnh cách học, xây dựng kế hoạch ôn tập khoa học và rèn luyện tính kỷ luật mỗi ngày và nghiêm túc thực hiện theo đúng mục tiêu đã đề ra.

Với Khải, không có con đường tắt để đạt kết quả cao. Em luôn bắt đầu từ việc nắm vững kiến thức nền tảng rồi mới từng bước chinh phục những dạng bài khó hơn.

Ngoài thời gian học trên lớp, Khải chủ động tìm kiếm tài liệu, luyện đề, trao đổi với thầy cô và bạn bè để bổ sung thêm kiến thức. Chính sự bền bỉ, tính kỷ luật và tinh thần không ngừng hoàn thiện bản thân đã giúp Khải từng bước chinh phục những mục tiêu đặt ra, để rồi vỡ òa niềm vui khi trở thành thủ khoa khối A00 của tỉnh Quảng Trị.

Chia sẻ về quá trình học tập, Khải cho biết em may mắn khi có mẹ là giáo viên dạy Toán nên từ những năm học trước đã được mẹ định hướng, hỗ trợ xây dựng nền tảng kiến thức và phương pháp học tập.

Khi bước vào Trung học Phổ thông, em dần hình thành thói quen tự học, chủ động xây dựng kế hoạch và lựa chọn phương pháp phù hợp với bản thân. Mỗi ngày, Khải bắt đầu dậy sớm từ lúc 4 giờ sáng để học bài, đồng thời duy trì thói quen chơi thể thao để đảm bảo sức khỏe.

Chia sẻ về phương pháp học tập, Khải cho biết: Em nghĩ dù học môn nào cũng phải bắt đầu từ việc nắm chắc kiến thức cơ bản. Khi đã hiểu bản chất thì mới tiếp tục học những phần nâng cao và luyện các dạng bài từ dễ đến khó.

Trong các môn học, em thích nhất là Vật lý nên thường dành nhiều thời gian hơn để luyện đề. Hầu như tối nào trước khi đi ngủ, em cũng giải từ một đến hai đề để rèn tư duy và kỹ năng làm bài.

Đối với môn Hóa học, em tập trung hệ thống lại toàn bộ kiến thức nền tảng trước, sau đó mới luyện các dạng bài vận dụng và vận dụng cao. Em thấy học theo cách này giúp mình nắm kiến thức chắc hơn và làm bài tự tin hơn trong kỳ thi...

Nỗ lực kiên trì, không ngừng cố gắng

Không hề thua kém người bạn thân của mình, ở Lê Anh Vũ luôn toát lên tinh thần kiên trì, tư duy nhạy bén và ý chí không ngừng vươn lên. Với Vũ, thành tích học tập không đến từ việc học quá nhiều, mà từ sự chủ động tìm tòi, rèn luyện và không bỏ cuộc trước những bài toán khó.

Vũ chia sẻ: Điều quan trọng nhất khi học, đặc biệt là môn Toán, là phải dành thời gian để suy nghĩ và tìm ra bản chất của vấn đề. Mỗi khi gặp bài khó, em không vội xem lời giải mà kiên trì tự tìm cách làm đến cùng. Sau khi nắm vững kiến thức cơ bản, em mới tiếp tục luyện các dạng bài nâng cao để rèn tư duy và kỹ năng.

Những năm đầu Trung học Phổ thông, Vũ học thêm khá nhiều để xây dựng nền tảng. Tuy nhiên, càng về cuối cấp, em dần giảm thời gian học thêm để tập trung tự học tại nhà. Em chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập, dành nhiều thời gian cho hai môn thế mạnh là Toán và Tiếng Anh, đồng thời thường xuyên trao đổi bài với Khải và thầy cô để hoàn thiện kiến thức. Chính sự bền bỉ, tinh thần tự học và quyết tâm chinh phục mục tiêu đã giúp Vũ trở thành thủ khoa khối A01 của tỉnh Quảng Trị.

Không chỉ là bạn cùng lớp, Khải và Vũ còn là đôi bạn thân luôn đồng hành trong học tập và cuộc sống. Hằng ngày, hai em chở nhau đến trường bằng xe đạp, thường xuyên trao đổi bài vở, chia sẻ tài liệu, phương pháp học tập và động viên nhau vượt qua áp lực trong suốt quá trình ôn thi.

Chính sự sẻ chia, cùng tinh thần kỷ luật, tự học và tự lập đã trở thành động lực để cả hai cùng chinh phục những thành tích cao tại kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay.

Sau khi hoàn thành kỳ thi, mỗi em đang ấp ủ một hướng đi riêng. Lê Anh Vũ dự định theo học ngành Công nghệ thông tin hoặc Điện-Điện tử, trong khi Nguyễn Quang Khải cân nhắc lựa chọn giữa lĩnh vực kinh tế và kỹ thuật, dựa trên sở thích và sự tư vấn của gia đình. Dù lựa chọn con đường nào, cả hai đều mong muốn tiếp tục nỗ lực học tập để hiện thực hóa ước mơ của mình.

Chia sẻ về Nguyễn Quang Khải và Lê Anh Vũ, thầy Tạ Sơn, giáo viên dạy Toán, Trường Trung học Phổ thông Hải Lăng cho biết: Cả hai em đều là những học sinh chăm ngoan, có học lực tốt, tinh thần tự học cao và luôn chủ động trong quá trình tiếp thu kiến thức.

Để đáp ứng năng lực của từng học sinh, tôi và các giáo viên khác cũng thường xuyên sưu tầm các bộ đề, tài liệu có độ khó cao để các em luyện tập. Ngược lại, Khải và Vũ cũng rất chủ động tìm kiếm tài liệu trên các nguồn học tập, tích cực trao đổi với thầy cô khi gặp những nội dung chưa hiểu.

Thầy cô, bạn bè đến chia vui cùng Quang Khải và Anh Vũ sau khi biết kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Đáp lại kỳ vọng của thầy cô, các em cũng đã nỗ lực, chăm chỉ học tập, phát huy tối đa năng lực của mình, đạt được kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông.Không chỉ cùng tỏa sáng với ngôi vị thủ khoa, Nguyễn Quang Khải và Lê Anh Vũ còn viết nên một câu chuyện đẹp về tình bạn.

Trong suốt những năm học phổ thông, hai em luôn đồng hành với nhau. Chính sự gắn bó ấy, cùng ý chí vươn lên và tinh thần tự học, đã trở thành động lực để cả hai cùng chạm tới thành công.

Tình bạn đẹp của Khải và Vũ vì thế không chỉ góp phần làm nên những thành tích đáng tự hào, mà còn lan tỏa thông điệp ý nghĩa về sự đồng hành, sẻ chia và cùng nhau chinh phục ước mơ.

Thầy Nguyễn Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Trung học Phổ thông Hải Lăng cho biết: Thành tích của Nguyễn Quang Khải và Lê Anh Vũ là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ của các em, sự đồng hành tận tâm của đội ngũ giáo viên cùng sự chuẩn bị bài bản của nhà trường ngay từ đầu năm học.

Ngay từ đầu năm, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn thi tốt nghiệp, định hướng học sinh lựa chọn tổ hợp môn phù hợp với năng lực và nguyện vọng, trên cơ sở đó bố trí lớp học, phân công những giáo viên có kinh nghiệm và chuyên môn vững vàng trực tiếp giảng dạy, ôn tập.

Thành tích của các em trong kì thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 tiếp tục khẳng định hiệu quả của việc xây dựng môi trường học tập đoàn kết, khuyến khích tinh thần tự học, đồng thời phát huy tối đa năng lực của từng học sinh. Đây cũng là động lực để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục trong những năm học tới.../.

Những thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 chứng kiến nhiều thủ khoa xuất sắc, đặc biệt nhóm thí sinh tự do đạt thành tích ấn tượng trong các tổ hợp xét tuyển.