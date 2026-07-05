Bắc Ninh: Kịp thời cứu nam du khách bị kiệt sức trong rừng ở Tây Yên Tử

Ngày 5/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã kịp thời cứu nam du khách bị kiệt sức trong rừng khi đi bộ leo núi từ khu vực chân chùa Yên Tử thuộc phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh sang Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử thuộc xã Tây Yên Tử (Bắc Ninh).

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 4/7, Công an xã Tây Yên Tử tiếp nhận tin báo về việc anh N.V.A (sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố 11, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng) bị tụt huyết áp, sốt rét và mắc kẹt giữa khu rừng thuộc Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử thuộc địa phận Bản Mậu, xã Tây Yên Tử.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tây Yên Tử đã khẩn trương phối hợp với Trạm Y tế xã và lực lượng bảo vệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử triển khai lực lượng, tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 17 giờ 20 cùng ngày, tổ cứu nạn đã tìm thấy anh N.V.A trong tình trạng hạ đường huyết, mất nhiệt, tụt huyết áp và có dấu hiệu sắp ngất.

Lực lượng chức năng đã sơ cứu ban đầu, đồng thời triển khai các biện pháp đưa nạn nhân ra khỏi khu vực rừng để tiếp tục theo dõi và chăm sóc sức khỏe.

Đến khoảng 19 giờ ngày 4/7, tổ cứu nạn đã đưa nạn nhân đến nơi an toàn và bàn giao cho Ban Quản lý Bảo tồn phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.

Qua xác minh ban đầu, anh N.V.A là khách du lịch đi bộ leo núi từ khu vực chân chùa Yên Tử thuộc phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh sang Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh.

Trong quá trình di chuyển, do không mang theo đồ ăn, nước uống đầy đủ nên bị kiệt sức, dẫn đến hạ đường huyết và tụt huyết áp./.

Bắc Ninh: Giải cứu kịp thời hai du khách lạc trong rừng sâu Tây Yên Tử Sau hơn 4 giờ nỗ lực, Công an xã Tây Yên Tử (Bắc Ninh) phối hợp cùng các lực lượng chức năng tìm thấy hai du khách bị lạc tại Khu du lịch tâm linh-sinh thái Tây Yên Tử và đưa về an toàn.

