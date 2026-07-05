Ảnh hưởng bão số 1, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa có nơi trên 200mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 1 giữ nguyên cường độ, hướng di chuyển trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Dự báo trong ngày hôm nay, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Hồi 7 giờ ngày 5/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 108 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5-10 km/h.

Đến 19 giờ ngày 5/7, bão trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 10km/h với sức gió dưới cấp 6, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Khu vực chịu ảnh hưởng là Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô); khu vực đất liền và vùng biển ven bờ phía Bắc tỉnh Quảng Ninh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do tác động của bão, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô) có nguy cơ gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10, sóng cao 2-3m, biển động rất mạnh.

Người dân cần lưu ý trong điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Khu vực đất liền và ven biển phía Bắc tỉnh Quảng Ninh nguy cơ gió mạnh cấp 6,-7, giật cấp 9-10. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông.

Bão gây mưa lớn đối với khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Ngày 5/7, khu vực này có mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, các khu vực chịu ảnh hưởng cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Bão ảnh hưởng trực tiếp đến ngư dân, tàu thuyền, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển; người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố; các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp; các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu.

Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến nghị các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai và Quảng Ninh tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực này.

Cụ thể, từ 8 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút ngày 5/7, khu vực các tỉnh nêu trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Lai Châu, Lào Cai, Quảng Ninh từ 10-20mm, có nơi trên 50mm; Điện Biên, Sơn La từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Bình Lư, Than Uyên; Bản Bo, Khun Há, Mường Khoa, Mường Than, Nậm Sỏ, Pắc Ta, Sin Suối Hồ, Tả Lèng, Tân Uyên (tỉnh Lai Châu).

Tại tỉnh Điện Biên là các xã, phường: Búng Lao, Chiềng Sinh, Mường Ảng, Mường Lạn, Mường Luân, Mường Mùn, Mường Nhà, Mường Phăng, Mường Pồn, Mường Tùng, Nà Bủng, Nà Hỳ, Na Sang, Na Son, Nà Tấu, Nậm Nèn, Núa Ngam, Mường Lay, Pa Ham, Phình Giàng, Pu Nhi, Quài Tở, Sam Mứn, Thanh An, Tìa Dình, Xa Dung.

Đối với tỉnh Sơn La có các xã, phường: Chiềng Lao, Mường La, Ngọc Chiến; Bắc Yên, Bó Sinh, Chiềng Hặc, Chiềng Hoa, Chiềng Khoong, Chiềng Sơ, Co Mạ, Huổi Một, Long Hẹ, Lóng Phiêng, Muổi Nọi, Mường Lầm, Mường Lạn, Nậm Lầu, Nậm Ty, Phiêng Cằm, Phiêng Khoài, Púng Bánh, Sông Mã, Sốp Cộp, Tạ Khoa, Tà Xùa, Thuận Châu, Xím Vàng, Xuân Nha, Yên Châu, Yên Sơn.

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai gồm các xã, phường: Mù Cang Chải, Púng Luông; Chế Tạo, Si Ma Cai; Dền Sáng, Lao Chải, Lùng Phình, Mường Hum, Pha Long, Tả Củ Tỷ.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh có các xã, phường: Đặc khu Vân Đồn, Đầm Hà, Đường Hoa, Hải Sơn, Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3, Quảng Đức, Quảng Hà, Quảng Tân; Đặc khu Cô Tô, Hải Ninh, Cửa Ông, Vĩnh Thực; Ba Chẽ, Bình Liêu, Điền Xá, Đông Ngũ, Hải Hòa, Hải Lạng, Hoành Mô, Kỳ Thượng, Lục Hồn, Cẩm Phả, Hoành Bồ, Mông Dương, Thống Nhất, Tiên Yên.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 5/7, khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai và Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Phu Nậm Sap 113,6mm, Bình Lư 3 97,2mm (Lai Châu); Ẳng Tở 79,4mm (Điện Biên); Nậm Păm 218,4mm, Thủy điện Nậm Chiến 123mm (Sơn La); Kim Nọi 1 112mm, Dế Xu Phình 95,2mm (Lào Cai)…

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Quảng Ninh tập trung lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1 trong đêm Quảng Ninh ứng trực khẩn cấp đối phó bão số 1, đảm bảo an toàn và khắc phục thiệt hại do gió mạnh, mưa lớn và sạt lở đất gây ra.

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