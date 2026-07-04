Hoạt động thanh tra phát hiện sai phạm hơn 44.600 tỷ đồng

Chiều 4/7, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngay khi Chính phủ nhiệm kỳ năm 2026-2031 được kiện toàn, trong bối cảnh khối lượng công việc của Thanh tra Chính phủ rất lớn, trong đó có nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách do Ban Chỉ đạo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cần triển khai đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo 236 do Tổng Thanh tra Chính phủ trực tiếp làm Trưởng ban để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị chiến lược, quan trọng, cấp bách của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

Tập thể lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã phát động phong trào thi đua hoàn thành các nhiệm vụ; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần nêu gương; phân công nhiệm vụ đảm bảo 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện phương châm “làm hết việc, không hết giờ,” qua đó tạo không khí thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn Ngành đã triển khai 1.745 cuộc thanh tra, ban hành 1.122 Kết luận thanh tra tại 3.469 đơn vị. Qua thanh tra đã chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 44.623,3 tỷ đồng (tăng 233,4% so với cùng kỳ năm 2025), 4.824,6ha đất. Trong đó, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 631,5 tỷ đồng, 201,2 ha đất; kiến nghị thu hồi về tổ chức, cá nhân 23.209 tỷ đồng, 14,8 ha đất...

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ và toàn Ngành tiếp tục thực hiện thanh tra các chuyên đề trên phạm vi cả nước, thanh tra theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về: phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà đất do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý; thanh tra về cấp phép, khai thác, vận chuyển mỏ vật liệu xây dựng; thanh tra về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); quản lý, cấp phép, khai thác khoáng sản; hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu; quản lý, kinh doanh dược và thiết bị y tế; thanh tra lĩnh vực môi trường. Thực hiện thanh tra các chuyên đề về các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài; thanh tra về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026 của ngành Thanh tra. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Thanh tra Chính phủ đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cùng lãnh đạo các địa phương tiếp công dân định kỳ tại cơ sở nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc, hạn chế công dân khiếu kiện lên Trung ương.

Bên cạnh đó tập trung chỉ đạo và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là thực hiện “Chiến dịch 30 ngày đêm” giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; việc tiếp công dân của người đứng đầu được thực hiện ngày càng tốt hơn.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn nhấn mạnh tiếp tục bám sát định hướng Chương trình thanh tra năm 2026, yêu cầu, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp và tình hình thực tiễn để tiếp tục tổ chức thực hiện, hoàn thành kế hoạch thanh tra và nhiệm vụ đột xuất do cấp trên giao; tiếp tục thanh tra các chuyên đề, lĩnh vực theo kế hoạch và đề cương hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, góp phần khơi thông nguồn lực, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Tăng cường hơn nữa công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra; trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra, góp phần khơi thông nguồn lực, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách pháp luật.

Bên cạnh đó tham mưu, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; tăng cường hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Tăng cường tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền về công tác tiếp công dân, tập trung xử lý giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo ngay tại cơ sở và tập trung nghiên cứu, đề xuất trang thiết bị đầy đủ để phục vụ việc tiếp công dân trực tuyến, kết hợp với trực tiếp. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kết luận phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 và những quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập; đánh giá thực trạng triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng và đề xuất chấn chỉnh, khắc phục, sửa đổi Luật phòng, chống tham nhũng.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn cũng nhấn mạnh tiếp tục rà soát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra và các Luật có liên quan nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt trong hoạt động của ngành Thanh tra. Toàn Ngành cần tập trung thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính Trị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ trong việc số hoá hồ sơ, tài liệu phục vụ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia./.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý vi phạm tại 23 dự án khu đô thị, nhà ở Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ vụ việc liên quan đến Dự án khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City) do Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư để Bộ Công an xem xét điều tra, xử lý.