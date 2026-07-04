Hà Nội: Bắt đối tượng cướp tiệm vàng tại xã Nội Bài sau gần 4 giờ gây án

Chiều 4/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1999, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên), đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng trên địa bàn xã Nội Bài (Hà Nội) sáng 3/7.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, sáng 3/7, Nguyễn Tiến Dũng nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Dũng đã điều khiển xe máy đi tìm các siêu thị, cửa hàng tạp hóa, tiệm vàng vắng người để gây án. Khoảng 10 giờ 33 phút cùng ngày, Dũng đến tiệm vàng trên Quốc lộ 2, thuộc thôn Thắng Lợi, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội.

Quan sát thấy trong cửa hàng vắng người, đối tượng đi vào và vờ hỏi mua 2 chỉ vàng. Lợi dụng lúc chủ tiệm vàng là chị T đang mở két sắt để lấy vàng, Dũng bất ngờ rút dao khống chế, đe dọa chị T, lấy đi 4 nhẫn vàng (khoảng 10 chỉ), rồi nhanh chóng điều khiển xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nội Bài đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

Đến khoảng 14 giờ 10 phút cùng ngày, chỉ sau gần 4 giờ gây án, Nguyễn Tiến Dũng đã bị lực lượng công an bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Nguyễn Tiến Dũng theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội: Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng trên phố Vọng Trịnh Văn Bình (sinh năm 2005, trú tại tỉnh Ninh Bình) là đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng trên phố Vọng, phường Bạch Mai, Hà Nội; tang vật là 1 nhẫn vàng (trọng lượng khoảng 2 chỉ).