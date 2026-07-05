Phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1202/QĐ-TTg ngày 3/7/2026 phê duyệt Đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong phạm vi cả nước đến năm 2030 và những năm tiếp theo (Đề án).

Mục tiêu chung của Đề án là xây dựng và phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhân lực trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng có hệ thống, đồng bộ, hiện đại; đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức quản lý nhà nước và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vận hành hạ tầng chất lượng quốc gia, hội nhập quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh và thúc đẩy xuất khẩu trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hình thành mạng lưới cơ sở đào tạo đồng bộ, hiện đại

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, hình thành mạng lưới cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đồng bộ, hiện đại; một số cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trọng điểm được đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa về chương trình, học liệu, đội ngũ giảng viên, chuyên gia, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nền tảng số.

Hình thành bộ khung năng lực, khung tiêu chí đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng và hệ thống chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cốt lõi trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;

Phấn đấu 100% công chức, viên chức, người lao động làm công tác quản lý nhà nước, xây dựng chính sách, thanh tra, kiểm tra, thực thi pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn đáp ứng khung năng lực và vị trí công việc gắn với quản trị rủi ro, quản lý dựa trên dữ liệu và công nghệ số; tập trung nâng cao năng lực nghiệp vụ cho khoảng 20.000 lượt công chức, viên chức và người lao động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đến năm 2030.

Hình thành, phát triển đội ngũ 1.500 chuyên gia về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng có năng lực chuyên sâu về các thành phần của hạ tầng chất lượng quốc gia...

Từ năm 2030 và những năm tiếp theo, xây dựng và phát triển năng lực đội ngũ nhân lực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng có trình độ tương đương với các quốc gia phát triển trong khu vực và trên thế giới về vận hành hạ tầng chất lượng quốc gia; hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo số thông minh, ứng dụng toàn diện trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới, công nghệ số phù hợp với yêu cầu thực tiễn; hướng tới công nhận rộng rãi năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân lực Việt Nam trong các hoạt động tiêu chuẩn hóa, đo lường và đánh giá sự phù hợp ở cấp khu vực và quốc tế.

Nhân viên đo đạc sử dụng máy toàn đạc để xác định mốc, thu thập số liệu hiện trạng. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Đối tượng của Đề án

Đối tượng của Đề án bao gồm:

- Công chức làm công tác quản lý nhà nước, xây dựng chính sách, thanh tra, kiểm tra, thực thi pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các cấp, trong đó ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức cấp xã thực hiện nhiệm vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

- Viên chức, người lao động thực hiện công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các cấp.

- Chuyên gia, nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hoặc tham gia trực tiếp vào các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn, các diễn đàn kỹ thuật quốc tế và khu vực.

- Giảng viên và người học tại các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

- Lãnh đạo, cán bộ quản lý và nhân sự kỹ thuật làm công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

- Cá nhân và tổ chức có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, cập nhật kiến thức về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của Đề án

Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện: Hoàn thiện thể chế và cơ chế chính sách về đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; xây dựng và chuẩn hóa khung năng lực và hệ thống chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng cho lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ chuyên gia, giảng viên nòng cốt; tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh hoạt động đào tạo tại các trường đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; đổi mới phương thức đào tạo theo hướng hiện đại, linh hoạt trên nền tảng số; tăng cường huy động, đa dạng hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả phối hợp triển khai Đề án.

Về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước, Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động bảo đảm đủ năng lực tham mưu xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, thanh tra, kiểm tra, thực thi pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; tập trung đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực hoạt động chuyên môn gắn với ứng dụng công nghệ số và vận hành hạ tầng chất lượng quốc gia, bao gồm: năng lực thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu; và phương pháp quản lý dựa trên rủi ro trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Về đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ chuyên gia, giảng viên nòng cốt, Đề án triển khai đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia, giảng viên có trình độ chuyên sâu, đủ năng lực dẫn dắt chuyên môn và hỗ trợ triển khai hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại bộ, ngành, địa phương, cơ sở đào tạo, tổ chức kỹ thuật và doanh nghiệp.../.

Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia số về Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia số là nền tảng quan trọng giúp Việt Nam chủ động hơn trong hội nhập quốc tế, đặc biệt đáp ứng các yêu cầu về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.