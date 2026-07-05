Ngành thủy sản vươn mình thành “trụ cột xanh” của nền nông nghiệp Việt Nam

Về sản xuất, thủy sản đang chuyển dịch mạnh từ khai thác tự nhiên sang phát triển bền vững khi sản lượng nuôi chiếm hơn 61% tổng sản lượng.

Ngành thủy sản Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một động lực tăng trưởng quan trọng của nông nghiệp.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt hơn 11 tỷ USD, chiếm gần 6% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản toàn cầu và đóng góp 21,5% GDP toàn ngành nông-lâm-thủy sản.

Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu đã đạt 4,65 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Về sản xuất, thủy sản đang chuyển dịch mạnh từ khai thác tự nhiên sang phát triển bền vững khi sản lượng nuôi chiếm hơn 61% tổng sản lượng.

Tôm trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực với giá trị gần 4,6 tỷ USD trong năm 2025, đưa Việt Nam vào nhóm ba quốc gia xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới.

Thủy sản Việt Nam hiện đã có mặt tại hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, với Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc là những thị trường xuất khẩu lớn nhất.

Bên cạnh những cơ hội, ngành vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Giá thành sản xuất còn cao hơn các đối thủ cạnh tranh, trong khi các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải carbon, chống khai thác bất hợp pháp và các rào cản kỹ thuật từ các thị trường nhập khẩu ngày càng khắt khe.

Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, tỷ lệ chế biến sâu còn thấp cùng tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng thiếu hụt lao động trẻ cũng tạo áp lực lớn đối với mục tiêu phát triển bền vững.

Theo định hướng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thời gian tới ngành sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số; phát triển vùng nuôi đạt tiêu chuẩn quốc tế; thúc đẩy chế biến sâu, kinh tế tuần hoàn và các mô hình nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đây được xem là những giải pháp then chốt để thủy sản không chỉ duy trì vị thế xuất khẩu mà còn trở thành "trụ cột xanh," đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng xanh của toàn ngành nông nghiệp và môi trường Việt Nam./.

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