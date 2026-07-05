Mỹ-Iran nối lại đối thoại, cục diện Trung Đông xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt

Mỹ và Iran nối lại đối thoại gián tiếp với những tín hiệu tích cực đầu tiên, trong khi căng thẳng quanh chương trình hạt nhân, eo biển Hormuz và an ninh Trung Đông vẫn chưa được tháo gỡ.

Các cuộc đối thoại gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Doha đang mở ra kỳ vọng giảm căng thẳng sau nhiều tháng đối đầu. Tuy nhiên, bất đồng về chương trình hạt nhân, quyền kiểm soát eo biển Hormuz và các vấn đề an ninh khu vực vẫn là những rào cản lớn. Cùng thời điểm, Mỹ xem xét điều chỉnh hiện diện quân sự tại Saudi Arabia, Iran tiếp tục hạn chế quyền tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), còn Syria phát đi tín hiệu hòa dịu với Hezbollah, cho thấy cục diện Trung Đông đang có những chuyển động mới./.