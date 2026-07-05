Xung đột tại Trung Đông: Mỹ, Iran dự kiến nối lại đàm phán vào ngày 11/7

Ngày 4/7, kênh truyền hình Al Arabiya dẫn các nguồn tin cho biết Mỹ và Iran có thể nối lại các cuộc đàm phán tại Pakistan sớm nhất vào ngày 11/7, sau lễ tang của cố Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Theo Al Arabiya, vòng đàm phán sắp tới sẽ tập trung vào các vấn đề gồm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, tài sản bị phong tỏa và hồ sơ hạt nhân của Tehran. Báo cáo cũng cho biết mức độ đại diện của phái đoàn Iran sẽ chỉ được quyết định sau lễ tang cố Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Trước đó hôm 18/6, Iran và Mỹ đã ký Bản ghi nhớ (MoU) về chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả Liban.

Ngày 22/6, hai bên tiến hành các cuộc đàm phán kỹ thuật tại Thụy Sĩ sau các cuộc tham vấn cấp cao giữa hai phái đoàn, với sự trung gian của Pakistan và Qatar.

Đầu tháng này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari xác nhận các nhà trung gian Qatar và Pakistan đã kết thúc các cuộc gặp riêng với các nhà đàm phán Mỹ và Iran với những tiến triển tích cực trong các vấn đề liên quan đến MoU và các bên đồng ý tiếp tục thảo luận trong thời gian tới.



Về vấn đề eo biển Hormuz, một trong những nội dung được dư luận quan tâm nhất trong tiến trình thương thảo Mỹ-Iran, Đại sứ Iran tại Trung Quốc Abdolreza Rahmani Fazl ngày 5/7 khẳng định Tehran sẽ thu phí đối với các tàu đi qua vùng biển này và sẽ có cơ chế đặc biệt cho các quốc gia “thân thiện."

Phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới ở Bắc Kinh, Đại sứ Rahmani Fazli thông báo Iran đang hợp tác với Oman xây dựng “cơ chế mới” cho tuyến hàng hải quan trọng Hormuz.

Ông nhấn mạnh eo biển này là một phần hải phận của Iran nên Tehran sẽ thu phí dịch vụ đối với tàu thuyền qua đây, không phải là phí lưu thông. Các cơ chế mới đang được xây dựng dự kiến tập trung vào việc bảo đảm an ninh hàng hải qua eo biển, tăng cường giám sát hoạt động di chuyển của các tàu thuyền và xử lý những tác động môi trường phát sinh từ lưu lượng tàu thuyền lớn.

Đại sứ Rahmani Fazli cũng lưu ý Iran sẽ xem xét áp dụng các chính sách ưu đãi đặc biệt đối với các quốc gia được coi là thân thiện và từng ủng hộ Iran trong giai đoạn khó khăn.

Theo nội dung MoU ký giữa Mỹ và Iran ngày 18/6, các tàu thương mại được phép đi qua eo biển Hormuz mà không phải trả phí trong 60 ngày. Tuy nhiên, hiện chưa rõ sau thời gian trên sẽ áp dụng cơ chế nào.

Trước khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát, eo biển Hormuz vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới. Việc tuyến hàng hải này bị phong tỏa do xung đột đã gây ra cú sốc năng lượng toàn cầu do nguồn cung cảm và giá cả tăng vọt.

Hiện Iran đã dỡ bỏ phong tỏa sau khi đạt thỏa thuận ban đầu với Mỹ và hai bên đang nỗ lực tiến hành các cuộc đàm phán tiếp theo về thỏa thuận hòa bình lâu dài./.

Iran đưa ra yêu cầu mới đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz Theo tuyên bố của quân đội Iran, mọi tàu thuyền “không tuân thủ, đi chệch tuyến quy định hoặc không chấp hành quy trình hàng hải của Iran” sẽ bị đáp trả ngay lập tức.