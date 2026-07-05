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Houthi tập kích, 14 binh sỹ Yemen thiệt mạng

Houthi đã tiến hành một cuộc tấn công ở phía Nam thành phố cảng Hodeidah, khiến 14 binh sỹ thuộc lực lượng chính phủ Yemen được quốc tế công nhận thiệt mạng.

Các tay súng Houthi. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các tay súng Houthi. (Ảnh: THX/TTXVN)

AFP đưa tin lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã tiến hành một cuộc tấn công ở phía Nam thành phố cảng Hodeidah, khiến 14 binh sỹ thuộc lực lượng chính phủ Yemen được quốc tế công nhận thiệt mạng.

Theo một quan chức quân sự của chính phủ, lực lượng chính phủ đã đẩy lùi cuộc tấn công tại huyện Hays, phía Nam Hodeidah, sau nhiều giờ giao tranh vào rạng sáng 4/7. Ông cho biết giao tranh khiến lực lượng Houthi thương vong, nhưng không nêu con số cụ thể.

Trước đó, ngày 3/7, Houthi đe dọa nhằm vào các sân bay và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Saudi Arabia, đồng minh chủ chốt của chính phủ Yemen đặt tại Aden, sau khi cáo buộc Riyadh tìm cách ngăn một máy bay Iran hạ cánh.

Houthi và chính phủ Yemen đã giao tranh từ năm 2015 trong cuộc xung đột khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Yemen.

Hiện Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa và phần lớn miền Bắc Yemen, bao gồm thành phố cảng Hodeidah trên bờ Biển Đỏ, trong khi chính phủ được quốc tế công nhận kiểm soát phần lớn miền Nam.

Giao tranh giữa hai bên phần lớn lắng dịu kể từ khi lệnh ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian được thiết lập năm 2022./.

(Vietnam+)
#houthi #khủng hoảng nhân đạo Yemen
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