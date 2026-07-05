Nhận định Anh vs Mexico: Harry Kane bản lĩnh có nao núng trước các "Chiến binh Aztec"?

Vào lúc 7h00 sáng 6/7, "chảo lửa" Azteca sôi sục đón đại chiến vòng 1/8 World Cup 2026: Anh đụng độ Mexico. Tam Sư sẽ phá dớp 40 năm tủi hận, hay các "Chiến binh Aztec" tiếp tục gieo sầu cho đội bóng châu Âu?

Cuộc đối đầu giữa Anh và Mexico diễn ra vào 7h00 sáng ngày 6/7 trên sân vận động Azteca mang một ý nghĩa vô cùng to lớn tại vòng 1/8 World Cup 2026. Đây không chỉ là màn đọ sức khốc liệt tranh vé vào tứ kết, mà còn là cơ hội ngàn vàng để Tam Sư vươn lên hàn gắn nỗi đau lịch sử 40 năm về trước ngay tại thánh địa của nước chủ nhà.

Đối mặt với khao khát phục thù của đại diện châu Âu, đội chủ nhà Mexico lại đang nắm giữ lợi thế tâm lý cực lớn nhờ phong độ thăng hoa và hàng thủ chưa từng để lọt lưới kể từ đầu giải. Lối chơi lỳ lợm, kỷ luật kết hợp cùng điểm tựa sân nhà bất bại giúp Mexico tự tin tạo ra vô vàn khó khăn cho những ngôi sao đang có dấu hiệu quá tải bên phía tuyển Anh.

Chính sự đối lập về phong độ lẫn áp lực tâm lý khổng lồ này được giới chuyên môn dự báo sẽ tạo ra một thế trận vô cùng giằng co, thận trọng và khan hiếm bàn thắng trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Dẫu vậy, bằng đẳng cấp vượt trội và bản lĩnh vươn lên ở những thời khắc quyết định, các cá nhân xuất chúng của tuyển Anh được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong hiệp phụ để ấn định chiến thắng 2-1 đầy nhọc nhằn./.