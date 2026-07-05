World Cup 2026 đã giúp Toronto có một mùa Hè đáng nhớ

Sau trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia, thành phố Toronto đã khép lại hành trình đăng cai World Cup 2026 - kỳ FIFA World Cup đầu tiên có các trận đấu được tổ chức trên đất Canada.

Trong gần một tháng, thành phố lớn nhất Canada không chỉ đón các đội bóng và người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới, mà còn có dịp quảng bá hình ảnh như một đô thị đa văn hóa, sôi động và có khả năng tổ chức những sự kiện thể thao tầm cỡ toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, điều dễ thấy nhất mà World Cup đã mang lại cho Toronto là một bầu không khí rất khác so với thường nhật.

Những ngày có trận đấu, các tuyến phố quanh sân vận động Toronto, khu trung tâm, các quán bar, nhà hàng và khu vực Fanzone đều trở thành những điểm hẹn của người hâm mộ. Quốc kỳ, áo đấu, tiếng hò reo và những đoàn cổ động viên đến từ nhiều cộng đồng khác nhau khiến thành phố giống như một lễ hội bóng đá thu nhỏ.

Với một đô thị vốn được xem là một trong những nơi đa văn hóa nhất thế giới, World Cup là dịp để Toronto thể hiện rõ nhất đặc điểm “thế giới trong một thành phố” của mình.

Với Canada, cái được đầu tiên là hình ảnh. Một đất nước vốn nổi tiếng với khúc côn cầu trên băng đã cho thấy bóng đá cũng có chỗ đứng ngày càng mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ, đặc biệt sau hành trình ấn tượng của đội tuyển Canada, giúp bóng đá nước này có thêm sự chú ý chưa từng có.

Những hình ảnh cổ động viên Canada ăn mừng, trẻ em khoác áo đội tuyển hay các cộng đồng nhập cư cùng xuống đường cổ vũ cho đội bóng quê hương đã tạo nên một lớp ý nghĩa rộng hơn cho thể thao: bóng đá trở thành điểm gặp gỡ giữa nhập cư, bản sắc và hội nhập.

Cái được tiếp theo là kinh tế và du lịch. Mặc dù mức độ thực tế cần có thời gian để kiểm chứng nhưng các nhà hàng, quán bar, khu bán lẻ và dịch vụ vận tải đã hưởng lợi từ dòng người hâm mộ trong những ngày cao điểm.

Toronto và Vancouver - hai thành phố chủ nhà của Canada - cũng có thêm cơ hội quảng bá hình ảnh ra thế giới.

Theo các ước tính, World Cup có thể tạo ra hàng chục nghìn việc làm và đóng góp hàng tỷ CAD cho nền kinh tế Canada. Tuy nhiên, hiệu quả ròng của sự kiện vẫn là câu hỏi cần đánh giá sau giải đấu, bởi chi phí tổ chức, an ninh, nâng cấp sân bãi và điều phối giao thông cũng không nhỏ.

Cái được thứ ba, và có lẽ quan trọng hơn, là cú hích cho bóng đá Canada. Giới chuyên môn cho rằng World Cup chỉ thực sự có ý nghĩa nếu sau giải này, Canada tiếp tục đầu tư vào sân bãi, cơ sở huấn luyện quốc gia, đào tạo các cầu thủ trẻ và tổ chức giải chuyên nghiệp.

Nói cách khác, thành công không nên chỉ đo bằng những khán đài đầy ắp trong vài tuần, mà phải thông qua việc liệu có nhiều trẻ em được chơi bóng đá hơn không, có nhiều sân tập được xây dựng hơn không và bóng đá Canada có giữ được đà phát triển hay không.

Nhóm cổ động viên tại sân vận động BMO Field của Toronto. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Tuy nhiên, cũng có những vấn đề đặt ra. Đó là đợt nắng nóng trong những ngày qua khi Toronto tổ chức các trận đấu cho thấy các sự kiện thể thao lớn ngày càng chịu tác động rõ hơn từ biến đổi khí hậu. Người hâm mộ phải xếp hàng, di chuyển và cổ vũ trong điều kiện nhiệt độ cảm nhận có lúc lên tới khoảng 40 độ C.

Thành phố đã phải tăng cường các điểm cấp nước, khuyến cáo chống nóng và điều chỉnh một số hoạt động ngoài trời. Đây là lời cảnh báo rằng trong tương lai, việc đăng cai các sự kiện lớn không chỉ là câu chuyện sân bãi và khách sạn, mà còn là năng lực ứng phó với thời tiết cực đoan.

Phản ứng của dư luận Canada nhìn chung tích cực, nhất là từ người hâm mộ và các cộng đồng có đội tuyển tham dự. Nhiều người xem World Cup là cơ hội hiếm để được sống trong bầu không khí bóng đá quốc tế ngay tại Canada. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến thận trọng hơn, cho rằng cần nhìn vào lợi ích dài hạn thay vì chỉ say sưa với không khí lễ hội. Với họ, câu hỏi quan trọng không phải là Toronto đã tổ chức vui đến mức nào, mà là sau khi World Cup rời đi, thành phố và bóng đá Canada còn giữ lại được gì.

World Cup 2026 đã giúp Toronto có một mùa Hè đáng nhớ. Thành phố có thêm du khách, thêm hình ảnh quốc tế, thêm những ngày đường phố rực rỡ sắc màu. Canada có thêm niềm tin bóng đá sẽ trở thành một phần lớn hơn trong đời sống thể thao.

Nhưng cái được lớn nhất sẽ chỉ trở thành di sản nếu sau gần một tháng đăng cai, những cảm xúc trên khán đài được chuyển thành đầu tư thật sự, sân chơi thật sự và cơ hội thật sự cho thế hệ cầu thủ trẻ./.

World Cup 2026 thổi bùng làn sóng bóng đá cộng đồng tại Canada Ở Toronto, nơi đăng cai các trận đấu World Cup 2026, sức nóng của giải đấu đang lan từ sân vận động, các khu fanzone tới những công viên và khu dân cư địa phương.