World Cup 2026: Hiệp hội cầu thủ kêu gọi hành động chống phân biệt chủng tộc

Ngày 4/7, Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) kêu gọi tăng cường các biện pháp bảo vệ và xử lý đối với các hành vi lăng mạ, trong bối cảnh cầu thủ tham dự World Cup 2026 đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng các hành vi mang tính phân biệt chủng tộc và kỳ thị trên môi trường trực tuyến cũng như ngoài đời thực.

FIFPRO cho biết, trong thời gian gần đây, các cầu thủ phải đối mặt với nhiều hành vi lăng mạ cả trên mạng xã hội và trực tiếp, phản ánh một thực trạng mang tính hệ thống và điều này không nên được xem là bình thường dù trong bóng đá hay ngoài xã hội.

Tổ chức này nhấn mạnh các cầu thủ đang gánh vác kỳ vọng của cả một quốc gia và cần được bảo đảm an toàn, nhân phẩm cũng như sức khỏe tinh thần.

Mọi hành vi lăng mạ không thể được xem là một phần tất yếu của môn thể thao này. FIFPRO nêu rõ cần có các biện pháp bảo vệ môi trường làm việc của các cầu thủ một cách tương xứng và có hành động tập thể để bảo vệ các cầu thủ trước tình trạng này.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cũng cho biết hệ thống giám sát trên mạng xã hội của tổ chức này đã ghi nhận số lượng hành vi lăng mạ trực tuyến tăng gấp 13 lần trong giai đoạn vòng bảng World Cup, trong đó khoảng 11% có dấu hiệu liên quan đến phân biệt chủng tộc.

Ở vòng đấu loại trực tiếp, một số cầu thủ đội tuyển Hà Lan gồm Justin Kluivert, Quinten Timber và Crysencio Summerville phải hứng chịu sự lăng mạ trên mạng xã hội sau khi đá hỏng phạt đền trong loạt sút luân lưu khiến đội nhà thất bại trước Maroc tại vòng 32 đội, trong đó có các nội dung mang yếu tố phân biệt chủng tộc.

Hiện, FIFPRO đang yêu cầu các cơ quan liên quan bóng đá và các tổ chức tiến hành các biện pháp mạnh hơn nữa để xử lý các hành vi mang tính phân biệt chủng tộc trong bóng đá, bao gồm áp dụng chế tài nghiêm khắc hơn đối với các vi phạm.

Đồng thời, tổ chức này đề nghị thúc đẩy phối hợp giữa cơ quan thực thi pháp luật, các nền tảng mạng xã hội, truyền thông, người hâm mộ và công chúng nhằm ngăn chặn xu hướng tiêu cực trên./.

FIFA phạt nặng El Salvador vì cổ động viên phân biệt chủng tộc Liên đoàn Bóng đá El Salvador bị phạt hơn 62.000 USD và đóng cửa một phần sân Cuscatlán sau sự cố cổ động viên có hành vi phân biệt chủng tộc trong trận gặp Surinam.