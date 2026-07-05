Danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026: Căng thẳng cuộc đua Mbappe và Messi

Cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 đang diễn ra vô cùng căng thẳng với màn đua tranh giữa Lionel Messi và Kylian Mbappe.

Ở loạt trận sáng 5/7, Kylian Mbappe tiếp tục điền tên mình lên bảng điện tử với cú sút phạt 11m thành công giúp Pháp đánh bại Paraguay 1-0, để giành quyền vào tứ kết.

Với pha lập công này, thủ quân đội tuyển Pháp thiết lập cột mốc mới với 11 bàn thắng ở các vòng loại trực tiếp World Cup, bỏ xa hai huyền thoại bóng đá Brazil là Leonidas và "Người ngoài hành tinh" Ronaldo (cùng có 8 bàn).

Mbappe hiện cùng có 7 bàn thắng tại World Cup 2026 như Lionel Messi của Argentina, nhưng tạm vươn lên dẫn đầu cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới nhờ hơn 2 kiến tạo.

Đáng chú ý, chân sút sinh năm 1998 đã cân bằng thành tích của Messi khi là hai cầu thủ duy nhất ghi ít nhất 7 bàn thắng ở hai kỳ World Cup khác nhau.

Nếu tiếp tục ghi bàn ở trận đấu tới, Mbappe sẽ là cầu thủ duy nhất ghi được 8 bàn thắng ở hai kỳ World Cup khác nhau. Trước đó, anh từng giành danh hiệu Vua phá lưới ở World Cup 2022 với 8 bàn.

Trong danh sách Chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup, Mbappe ghi được tổng cộng 19 bàn thắng và chỉ kém Lionel Messi 1 bàn.

Tuy nhiên, Messi sẽ trở lại vị trí dẫn đầu danh sách cuộc đua Vua phá lưới nếu ghi bàn ở trận gặp Ai Cập tại vòng 1/8.

Ngoài Messi và Mbappe, cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 còn có sự góp mặt của Harry Kane và Erling Haaland. Cả hai chân sút này đều đang có được 5 bàn thắng.

Nhóm cầu thủ đã ghi 4 bàn thắng hiện đang đến ba cái tên còn cơ hội cạnh tranh là Vinícius Júnior, Ousmane Dembele và Mikel Oyarzabal. Cầu thủ Ismaïla Sarr cũng có 4 lần lập công như hết cơ hội do Senegal đã bị loại.

13 cầu thủ đã ghi được ba bàn thắng tại World Cup 2026, trong đó có cả siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo./.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 1/8 World Cup 2026 mới nhất sáng 6/7 Loạt trận vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra sáng 6/7 hứa hẹn sẽ là những cuộc cạnh tranh rất hấp dẫn với hai cặp đấu Brazil-Na Uy và Mexico-Anh.