Đánh bại Paraguay nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền, Pháp lầm lũi tiến vào tứ kết

Bàn thắng duy nhất ghi trên chấm phạt đền của Kylian Mbappe mang về cho tuyển Pháp chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Paraguay và giúp họ giành quyền vào tứ kết World Cup 2026 gặp Maroc.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Pháp nhanh chóng kiểm soát hoàn toàn thế trận trước Paraguay. Đội bóng áo Lam đẩy cao đội hình, duy trì khả năng cầm bóng vượt trội và liên tục tổ chức các đợt tấn công từ hai biên nhằm kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương.

Tuy nhiên, trước cách bố trí đội hình rất thấp cùng lối chơi kỷ luật của đại diện Nam Mỹ, các học trò của huấn luyện viên Didier Deschamps gần như không tìm được khoảng trống để tung ra những cú dứt điểm nguy hiểm.

Paraguay chủ động chơi lùi sâu, duy trì đội hình phòng ngự số đông với các cầu thủ theo người rất sát, khiến mọi đường phối hợp của Pháp thường bị bẻ gãy trước khi tiếp cận vòng cấm.

Cả hiệp đấu Pháp cầm bóng lên tới 81%, hưởng 7 quả phạt góc và có 5 pha dứt điểm nhưng không trúng đích lần nào. Đội bóng áo Lam gặp khó khăn thực sự trước khối phòng ngự cực kỳ chặt chẽ và kín kẽ của Paraguay. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

Hậu vệ Juan Jose Caceres (số 4) của Paraguay dứt điểm trước sự đeo bám của cầu thủ Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hiệp 2 diễn ra với thế trận cởi mở hơn khi cả hai đội đều chủ động gia tăng nhịp độ. Ngay phút 50, tuyển Pháp tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên sau đường phát bóng dài chuẩn xác của Maignan.

Mbappe bứt tốc vượt lên đón bóng nhưng pha khống chế không như ý khiến tiền đạo mang áo số 10 dứt điểm thiếu chính xác trong thế đối mặt thủ môn Paraguay, bỏ lỡ thời cơ mở tỷ số cho Pháp.

Đến phút 55, Les Bleus tiếp tục gia tăng sức ép khi Manu Kone tung cú sút xa đầy uy lực, buộc thủ môn Orlando Gill phải bay người cản phá để cứu thua cho Paraguay.

Nhận thấy hàng công thiếu đột biến, huấn luyện viên Didier Deschamps thực hiện sự điều chỉnh đầu tiên ở phút 61 khi rút Barcola khỏi sân, trao cơ hội cho Desire Doue. Quyết định này nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Phút 67, Doue có pha đi bóng lắt léo xâm nhập vòng cấm trước khi bị hậu vệ Paraguay phạm lỗi. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định có tình huống phạm lỗi và cho tuyển Pháp được hưởng quả phạt đền.

Trên chấm 11m, Mbappe bình tĩnh đánh lừa Orlando Gill để ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho tuyển Pháp. Đây cũng là bàn thắng thứ 7 của chân sút này tại World Cup 2026, qua đó cân bằng thành tích ghi bàn của Lionel Messi trong một kỳ World Cup.

Kylian Mbappe lập công trên chấm 11m, ghi bàn mở tỷ số cho Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Có được lợi thế, tuyển Pháp chủ động giảm nhịp độ trận đấu, kiểm soát bóng chắc chắn và kiên nhẫn chờ cơ hội phản công. Trong khi đó, Paraguay dù rất cần bàn gỡ nhưng vẫn thi đấu thiếu ý tưởng. Đội bóng Nam Mỹ vốn quen với lối chơi phòng ngự nên khi buộc phải dâng cao tấn công đã bộc lộ sự lúng túng và bế tắc trong các phương án triển khai bóng.

Hiệp 2 có tới 10 phút bù giờ và thiếu chút nữa Pháp có bàn thắng thứ 2 khi Mbappe sút cận thành hiểm hóc ở phút bù giờ thứ 6 nhưng thủ thành Orlando Gill đã xuất sắc cứu thua cho Paraguay.

Chung cuộc, Les Bleus giành chiến thắng 1-0 để ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026, nơi họ sẽ gặp tuyển Maroc./.

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