Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 1/8 World Cup 2026 mới nhất sáng 6/7

Vào lúc 3g sáng 6/7 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Brazil sẽ màn đối đầu Na Uy tại vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân vận động MetLife.

Đây là lần thứ 2 Brazil và Na Uy có dịp chạm trán nhau trong lịch sử World Cup. Lần duy nhất trước đó hai đội gặp nhau là tại World Cup 1998, khi đó Na Uy ngược dòng thắng sốc với tỷ số 2-1.

Ở lần tái ngộ sau gần 30 năm, cả Brazil và Na Uy đều đang thể hiện phong độ ấn tượng, mang đến sự chờ đợi màn so tài hấp dẫn.

Trên hành trình tiến vào vòng 1/8, Brazil vẫn đang bất bại với 3 chiến thắng và 1 hòa, trong khi Na Uy chỉ thua Pháp còn đâu họ đã thắng ba trận còn lại.

Brazil sẽ đối đầu Na Uy tranh vé vào vòng tứ kết World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau trận đấu này, vào lúc 7g, Mexico sẽ tiếp tục hành trình của mình bằng trận đấu với tuyển Anh trên sân nhà Azteca.

Chủ nhà Mexico đang có màn trình diễn ngoài mong đợi tại World Cup 2026 với thành tích toàn thắng. Họ cũng đang là đội duy nhất toàn thắng mà chưa thủng lưới lần nào tại giải đấu năm nay.

Mexico cũng đang có được sự hưng phấn sau khi lần đầu tiên giành quyền góp mặt ở trận đấu thứ 5 của một kỳ World Cup kể từ năm 1986 (giải đấu tổ chức tại Mexico).

Đối đầu Tam sư, Mexico còn có được lợi thế rất lớn đó chính là được thi đấu tại Azteca - sân vận động nằm trên độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển, khiến thể lực của các cầu thủ khi thi đấu tại đây sẽ bị bào mòn hơn bình thường.

Đáng chú ý, tại “chảo lửa” Azteca, Mexico mới chỉ để thua hai trận chính thức trong tổng số 89 lần ra sân tại đây. El Tri đã trải qua 22 trận quốc tế chính thức liên tiếp trên sân Azteca mà không biết đến mùi thất bại, với thành tích 16 chiến thắng và 6 trận hòa.

Rõ ràng, việc phải thi đấu tại Azteca sẽ là thách thức với đội tuyển Anh trong cuộc đối đầu với đội chủ nhà.

Thực tế, Tam sư cũng đã từng trải cảm giác tại Azteca khi thi đấu tại đây 6 lần và mới chỉ giành được 2 chiến thắng. Đáng chú ý, họ chưa từng đánh bại Mexico trên sân nhà của đối thủ, (hòa 1, thua 1 trận).

Việc phải gặp Mexico trên sân Azteca sẽ là thử thách không dễ với đội tuyển Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lần gần nhất đội tuyển Anh thi đấu trên sân Azteca cũng là một trong những ký ức đáng quên khi họ để thua Argentina 1-2 ở World Cup 1986 trong trận đấu nổi tiếng với bàn thắng "Bàn tay của Chúa" của cố danh thủ Diego Maradona.

Áp lực dành cho thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel là rất lớn và giờ là lúc họ khẳng định mình để vượt qua Mexico, giành vé tiến vào tứ kết World Cup 2026.

Trên hành trình tại giải đấu, đội tuyển Anh vẫn đang bất bại với 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Tuy nhiên, những gì mà họ thể hiện chưa thể mang đến sự yên tâm cho người hâm mộ.

Ở trận đấu vòng 32 đội vừa qua, Anh được đánh giá cao hơn rất nhiều CHDC Congo nhưng đã phải rất vất vả mới ngược dòng thắng 2-1 nhờ sự tỏa sáng của Harry Kane./.

Lịch thi đấu ngày 6/7 3g00 Brazil-Na Uy (VTV3, VTV6, VTV9)

7g00 Mexico-Anh (VTV3, VTV6, VTV9)

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