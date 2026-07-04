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Xem trực tiếp trận Canada-Maroc tại vòng 1/8 World Cup 2026 trên kênh nào?

Canada và Maroc sẽ mở màn cho vòng 1/8 World Cup 2026 bằng màn chạm trán trên sân vận động NRG (Houston, Mỹ) vào lúc 0g (theo giờ Việt Nam).

Canada liệu có thể vượt qua Maroc để tiến vào tứ kết World Cup 2026? (Ảnh: AFP/TTXVN)
Canada liệu có thể vượt qua Maroc để tiến vào tứ kết World Cup 2026? (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vòng 1/8 World Cup 2026 sẽ được mở màn bằng trận Canada-Maroc trên sân NRG (Houston, Mỹ) vào lúc 0g (theo giờ Việt Nam).

Cả Canada và Maroc đều đang có phong độ khá ấn tượng trước khi bước vào trận quyết đấu tranh vé tứ kết.

Canada chỉ để thua 1 trong 10 trận gần nhất, đó chính là trận thua 1-2 trước Thụy Sĩ ở trận đấu lượt cuối bảng B World Cup 2026.

Đội đồng chủ nhà cũng đang có được tinh thần rất cao sau khi tạo những cột cột mốc mới, đáng chú ý là lần đầu tiên họ tiến vào vòng 1/8 World Cup.

Tuy nhiên, việc phải đối đầu Maroc sẽ là thách thức không dễ dàng gì cho thầy trò huấn luyện viên Jesse Marsch.

Trước cuộc chạm trán Canada, đội tuyển Maroc bất bại 20 trận gần nhất tính trên mọi đấu trường, trong đó có đến 13 chiến thắng.

Maroc cũng đang có thành tích đối đầu vượt trội trước Canada. Ở 4 lần đối đầu với Canada, Maroc hòa 1 và giành 3 chiến thắng, gần nhất là trận thắng 2-1 ở World Cup 2022.

Maroc rõ ràng đang được đánh giá cao hơn song nhiệm vụ đánh bại Canada chắc chắn không hề dễ dàng.

Trận đấu giữa Canada và Maroc sẽ được trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9./.

(Vietnam+)
#Canada-Maroc #World Cup 2026 #Vòng 1/8 World Cup 2026 Canada Maroc
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